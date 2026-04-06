گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن، روز دوشنبه طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ و پیامدهای تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبادل نظر کردند.



وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به استمرار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، لفاظی‌های مقامات آمریکایی در تهدید به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به شدت محکوم کرد و نسبت به عادی‌سازی ارتکاب جنایات جنگی و پیامدهای آن برای منطقه و کل جامعه جهانی هشدار داد.



عراقچی با تاکید بر اینکه تهدید به حمله به زیرساخت‌های تولیدی و انرژی ایران مصداق بارز جنایت جنگی و نسل‌کشی است، تصریح کرد: چنین تهدیدهایی در کنار جنایات ارتکابی متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی در حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مناطق مسکونی، مسئولیت جامعه جهانی را برای مواخذه و مجازات آمران و عاملان این جنایات نزد محاکم داخلی و بین‌المللی مضاعف می‌کند.



عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا به دفاع همه‌جانبه از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و انتظار دارد همه کشورها به مسئولیت‌های خود در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، و محکوم‌کردن متجاوزان عمل کنند.



وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به ضرورت توسل به دیپلماسی، حمایت این کشور را از تلاش‌های جاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ اعلام کرد.



وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین در خصوص مسائل کنسولی تبادل نظر کردند و وزیر امور خارجه ژاپن از همکاری‌ ایران در مساعدت به اتباع ژاپنی مقیم ایران تقدیر کرد.

