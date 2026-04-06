به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی درخصوص آخرین تحولات منطقهای و مسائل بینالمللی مرتبط با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تهدیدهای آمریکا در حمله به زیرساختهای ایران، تأکید کرد: این تهدید به منزله عادی سازی جنایت جنگی و نسلکشی است و در صورتی که عملی شود، بدون تردید با واکنش قاطع و همهجانبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
عراقچی افزود: پیامدهای چنین وضعی محدود به ایران و منطقه نخواهد بود، بلکه تأثیرات مخربی برای انرژی و اقتصاد جهان خواهد داشت که مسولیت آن صرفاً بر عهده مقامهای آمریکایی و متجاوزین خواهد بود.
وزیر خارجه فرانسه ضمن تأکید بر ضرورت خاتمه جنگ، تهدیدات در خصوص حمله به زیرساختها را باعث افزایش تنش در منطقه دانست و بر لزوم حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی تأکید کرد.
وزرای امور خارجه ایران و فرانسه همچنین درخصوص مسائل کنسولی فیمابین دو کشور تبادل نظر کردند.
