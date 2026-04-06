چقدر از ظرفیت تولید برق احیا شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با تلاش و همت شبانهروزی متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی، ۲۸۳ مگاوات ساعت ظرفیت تعمیراتی به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.
محمدباقر لطفی، سرپرست شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اعلام این خبر گفت: پشتیبانی فنی و مهندسی صنعت نیروگاهی و ارائه خدمات تعمیرات تخصصی، همراه با رفع چالشهای فنی مولدهای نیروگاهی کشور، رسالت اصلی این شرکت است و در همین راستا تمامی توان سختافزاری و ظرفیتهای نرمافزاری برای تحقق این هدف ملی بهکار گرفته میشود.
وی با تشریح پایان تعمیرات فوقتخصصی واحدهای بمپور و نیشابور توسط متخصصان این شرکت افزود: مطابق برنامه عملیات تعمیرات تخصصی (LTE)، این واحدها به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران واگذار شد و متخصصان شرکت با تلاش بیوقفه در دو جبهه ستادی و نیروگاه مبدأ، بهصورت شبانهروزی موفق شدند برنامه تعمیراتی را با بهترین کیفیت به پایان برسانند؛ بهگونهای که بیش از ۲۸۰ مگاوات برق حرارتی مجدداً به شبکه سراسری پارالل شد.
لطفی در ادامه با قدردانی از همت و مشارکت جانانه کارکنان این شرکت در مسیر پایداری برق کشور، اظهار داشت: سختیها و تهدیدات ناشی از شرایط جنگ رمضان، ما را پرتکلیفتر کرده و در این راه با ایستادگی بیشتر، خود را موظف به انجام وظایف ملی میدانیم.
سرپرست شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پایان با دعوت از مردم شریف کشور برای صرفهجویی در مصرف این نعمت حیاتی، تأکید کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، نقش مهمی در پایداری شبکه و خدمترسانی بهتر به جامعه دارد.
براساس این گزارش، در صنعت برق، «ظرفیت تعمیراتی» به میزان توان تولید برقی گفته میشود که بهدلیل انجام تعمیرات یا خروج موقت واحدهای نیروگاهی از مدار، در دسترس شبکه نبوده و پس از پایان عملیات تعمیراتی دوباره به مدار تولید بازمیگردد.
همچنین اصطلاح «پارالل شدن» به فرآیند اتصال واحد تولید برق یا ژنراتور نیروگاهی به شبکه سراسری برق گفته میشود؛ بهگونهای که پس از هماهنگسازی پارامترهایی مانند فرکانس و ولتاژ با شبکه، واحد نیروگاهی بهطور همزمان با شبکه شروع به تولید و تزریق برق میکند.
نظر شما