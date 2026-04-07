حمله به صنعت برق جنایت جنگی علیه انسانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد سرپرست شرکت توانیر، با اشاره به افزایش فشارها و تهدیدات دشمن که احتمال حمله به زیرساخت‌های برق را بالا می‌برد، تأکید کرد: تمام شبکه و تجهیزات صنعت برق تنها با هدف خدمات‌رسانی پایدار به مردم جامعه فعالیت می‌کنند و حمله به آن جنایت جنگی علیه انسانیت است.

اله‌داد با بیان اینکه شرایط کنونی کشور حساسیت بیشتری برای حفاظت از زیرساخت‌های برق ایجاد کرده است، گفت: بخش عمده‌ای از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق کشور صرفاً برای تأمین نیازهای ضروری و حفظ روشنایی خانه‌های مردم طراحی و فعال شده‌اند.

وی افزود: متخصصان صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی برای صیانت از شبکه و جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمت‌رسانی در حال فعالیت‌اند.

او تأکید کرد: کارکرد برق برای تأمین انرژی مورد نیاز خانه‌ها، مراکز درمانی، خدمات شهری و فعالیت‌های روزمره مردم است. از این رو حمله به تاسیسات برق مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی و جنایت جنگی علیه بشریت است.

اله‌داد ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: در این روزهای حساس، تیم‌های فنی و عملیاتی صنعت برق با تمام توان در حال پایش، نگهداشت و تقویت شبکه هستند تا هیچ‌گونه اختلالی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

سرپرست شرکت توانیر با اشاره به نقش بسیار مهم مردم در شرایط فعلی ادامه داد: همکاری مشترکان در مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند تا پایداری شبکه حفظ شود و تأسیسات در برابر فشارهای فنی تاب‌آورتر عمل کنند.

این مقام مسئول تأکید کرد: مردم شریف ما اطمینان داشته باشند که صنعت برق، با اتکا به توان متخصصان و تلاش شبانه‌روزی نیروهای خود، تا آخرین نفس و با عزم جدی برای حفاظت از شبکه و ارائه بی‌وقفه خدمات به شهروندان خواهد کوشید.