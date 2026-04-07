  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

بیانیه متخصصین نیروگاهی؛ با دانش داخلی تهدیدات دشمن را خنثی می‌کنیم

متخصصین نیروگاهی کشور در بیانیه‌ای تأکید کردند که با تکیه بر دانش فنی و تجربه داخلی، تولید برق پایدار ادامه داشته و شبکه سراسری در برابر تهدیدات دشمن ایمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که کشور با فشارها و چالش‌های ناشی از تجاوز دشمنان ایران روبه‌روست و دشمن پس از شکست در میدان و خیابان، سراغ زیرساخت ها آمده است تا با خیال خام خود میدان و خیابان را تحت تاثیر قرار دهد، ما متخصصین نیروگاهی با تکیه بر توان فنی داخلی و تلاش شبانه‌روزی خود، بر تداوم پایدار تولید برق و حفظ اطمینان شبکه سراسری تأکید می‌کنیم و آماده خدمت رسانی در شرایط گوناگون را داریم. ما خدمت گذاران عرصه برق اعلام می‌داریم که روند بهره‌برداری و تأمین انرژی بدون وقفه ادامه خواهد داشت و خدمت‌رسانی به مردم با مسئولیت‌پذیری کامل دنبال می‌شود.

ما ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف ایران و مقاومت بی نظیر سربازان وطن در مقابل متجاوزان، باور داریم که اعتماد عمومی مهم‌ترین پشتوانه استمرار خدمات زیربنایی کشور است. همدلی و آرامش اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در عبور از شرایط حساس و حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی ایفا می‌کند.

ما به عنوان فعالان در واحدهای مؤثر تولید برق کشور، با اتکا به دانش فنی، تجربه عملیاتی و حضور مستمر نیروهای متخصص، همواره در مسیر تأمین پایدار انرژی الکتریکی برای شبکه سراسری حرکت کرده است. مهندسان، کارشناسان فنی، اپراتورها و نیروهای عملیاتی به‌صورت مداوم در حال پایش، نگهداری و بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی هستند تا جریان تولید برق با ثبات و اطمینان حفظ شود و در صورت بروز اشکال، در کمترین زمان ممکن، برق را به شبکه سراسری متصل کنند.

صنعت نیروگاهی نیازمند آمادگی دائمی، دقت فنی و واکنش سریع در شرایط متغیر است و ما با تکیه بر تجربه سال‌های بهره‌برداری و دانش بومی، توان مدیریت شرایط پیچیده و پیشگیری از اختلالات احتمالی را داریم و تلاش می‌کنیم حتی در دشوارترین شرایط نیز پایداری تولید برق تضمین شود.

در پایان اعلام می‌کنیم که با احساس مسئولیت ملی و تعهد حرفه‌ای، مسیر خدمت‌رسانی پایدار به شبکه برق کشور را با اتکا به دانش، تجربه و روحیه تلاش جمعی ادامه خواهیم داد.

حمید برزگر

میلاد سنجری

سعید سالاری

محمد علی اکبریان

علی عرفانیان

سیدعلی میرجعفری

مرتضی کوچکی

داود نصیری

محسن غلامی مقدم

مصطفی کمالی

حسن پری پور

حمیدرضا پایدار

مرجان زاده

اویس حسین زاده

کد مطلب 6794382
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      9 9
      پاسخ
      همین آمریکا و اروپا که دارن با افتخار زیرساخت ایرانو میزنن نهایت دوسال دیگه یه بهانه جور میکنن میان برای بمباران اتمی پس ایران باید ساخت سلاح هسته ای شروع کنه و موشکارو با کلاهک هسته ای مجهز کنه بصورت انبوه داره دیر میشه
    • تلافی IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      4 8
      پاسخ
      لطفا دیمونا،شرکتها و دانشگاههای دشمن و زیرساختهای کشورهای میزبان دشمن تا شعاع 4000 کیلومتری و قطع کابلهای اینترنت کف دریا و مین ریزی در تنگه هرمز و باب المندب
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اگه سلاح هسته ای داشتیم یا موشک هامون به کلاهک هسته یی مجهز میکردیم.الان این بی سروپا ترامپ اینجوری واق واق نمی کرد بخواد برق بزنه زیرساخت .تجربه ای شد که حتما حتما موشک هامون به کلاهک هسته ای مجهز کنیم تا دیگه جنگی نباشه برای ایران ومردمش چون دشمنان ما به هیچ اصول قانونی پایبند نیستن .
    • احمد IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ازهمه شماعزیزان فداکارو رزمندگان دلاوروازملت شجاع ایران که بااقدامات وطن پرستانه خود زمینه شکست وناکامی دشمنان رافراهم میسازید،بسیاربسیاربسیارمتشکرم ودست تک تک شما یاران برحق امام زمان(عج) رامی بوسم.خداباماست وماپیروزیم✌️

