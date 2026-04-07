به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که کشور با فشارها و چالشهای ناشی از تجاوز دشمنان ایران روبهروست و دشمن پس از شکست در میدان و خیابان، سراغ زیرساخت ها آمده است تا با خیال خام خود میدان و خیابان را تحت تاثیر قرار دهد، ما متخصصین نیروگاهی با تکیه بر توان فنی داخلی و تلاش شبانهروزی خود، بر تداوم پایدار تولید برق و حفظ اطمینان شبکه سراسری تأکید میکنیم و آماده خدمت رسانی در شرایط گوناگون را داریم. ما خدمت گذاران عرصه برق اعلام میداریم که روند بهرهبرداری و تأمین انرژی بدون وقفه ادامه خواهد داشت و خدمترسانی به مردم با مسئولیتپذیری کامل دنبال میشود.
ما ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف ایران و مقاومت بی نظیر سربازان وطن در مقابل متجاوزان، باور داریم که اعتماد عمومی مهمترین پشتوانه استمرار خدمات زیربنایی کشور است. همدلی و آرامش اجتماعی، نقشی تعیینکننده در عبور از شرایط حساس و حفظ پایداری زیرساختهای حیاتی ایفا میکند.
ما به عنوان فعالان در واحدهای مؤثر تولید برق کشور، با اتکا به دانش فنی، تجربه عملیاتی و حضور مستمر نیروهای متخصص، همواره در مسیر تأمین پایدار انرژی الکتریکی برای شبکه سراسری حرکت کرده است. مهندسان، کارشناسان فنی، اپراتورها و نیروهای عملیاتی بهصورت مداوم در حال پایش، نگهداری و بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهی هستند تا جریان تولید برق با ثبات و اطمینان حفظ شود و در صورت بروز اشکال، در کمترین زمان ممکن، برق را به شبکه سراسری متصل کنند.
صنعت نیروگاهی نیازمند آمادگی دائمی، دقت فنی و واکنش سریع در شرایط متغیر است و ما با تکیه بر تجربه سالهای بهرهبرداری و دانش بومی، توان مدیریت شرایط پیچیده و پیشگیری از اختلالات احتمالی را داریم و تلاش میکنیم حتی در دشوارترین شرایط نیز پایداری تولید برق تضمین شود.
در پایان اعلام میکنیم که با احساس مسئولیت ملی و تعهد حرفهای، مسیر خدمترسانی پایدار به شبکه برق کشور را با اتکا به دانش، تجربه و روحیه تلاش جمعی ادامه خواهیم داد.
حمید برزگر
میلاد سنجری
سعید سالاری
محمد علی اکبریان
علی عرفانیان
سیدعلی میرجعفری
مرتضی کوچکی
داود نصیری
محسن غلامی مقدم
مصطفی کمالی
حسن پری پور
حمیدرضا پایدار
مرجان زاده
اویس حسین زاده
