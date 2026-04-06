به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد اسلامی، فرماندار شهرستان قرچک، با اشاره به شرایط کنونی این شهرستان اعلام کرد: در زمینه تأمین کالاهای اساسی، دارو، درمان، آب، برق و سوخت هیچگونه مشکلی وجود ندارد و وضعیت کاملاً پایدار است.
اسلامی که در ستاد مردمی پشتیبانی از جبهه مقاومت سخن میگفت، با تمجید از حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف، وحدت و همدلی را عامل اصلی شکست توطئههای دشمنان دانست و افزود: پیروزی واقعی از آنِ مردم عزیز ایران است.
وی با اشاره به جایگاه عزتآفرین نظام جمهوری اسلامی در جهان، این قدرت را مرهون رهبری امام شهید و خلف صالح ایشان دانست و بر ضرورت حمایت همهجانبه از رزمندگان و نیروهای مسلح تأکید کرد.
فرماندار قرچک همچنین از آمادگی مجموعه فرمانداری و دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی از رزمندگان خبر داد و از تلاشهای شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، ارتش و بسیج قدردانی کرد.
