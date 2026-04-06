نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور به پویش «جانفدا» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور، با تبیین روند رو به رشد اتحاد و انسجام ملی، پیرامون دفاع از تمامیت ارضی ایران و مقاومت در برابر تجاوز ناجوانمردانه دشمن آمریکایی و صهیونی، که آثار تجلی آن در اجتماعات شبانه مسجد پایه و محله محور مردم و استقبال از پویش " جانفدا " قابل مشاهده است، در خطبه‌های نمازجمعه و سخنرانی‌های خود و همچنین، ستادهای برگزاری نمازجمعه با اختصاص طرح تریبون نمازجمعه در تهران و سایر شهرها به نمادهای اختصاصی پویش " جانفدا " ، از ابتکار مردمی برای راه‌اندازی این پویش، حمایت کردند.

همچنین بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور، تاکنون در پویش " جانفدا " ثبت نام کرده و در کنار سایر اقشار مردم شریف و غیور میهن اسلامی، برای دفاع از مرزها و مقابله با تهدیدات دشمن اعلام آمادگی کرده‌اند.

گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر، تعداد داوطلبان ثبت نام شده در پویش " جانفدا " به عدد شگفت‌انگیز سیزده میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده و با توجه به ادامه استقبال زایدالوصف آحاد هموطنان، به سرعت در حال افزایش است.