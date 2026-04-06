آسیب ۳۰ هزار مددجو بهزیستی در جنگ 

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ودومین جلسه شورای راهبردی سازمان بهزیستی کشور و نخستین جلسه در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با تشریح اقدامات این سازمان در جریان جنگ اخیر گفت: بر اثر حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۲۹۷۰ واحد شغلی مددجویان، چه در قالب خوداشتغالی و چه کارفرمایی دچار آسیب شده است همچنین ۳۶۲ واحد بیش از ۵۰ درصد تخریب شده است.

وی افزود: ۱۲۷۴ واحد مسکونی آسیب دیده و ۵۲ واحد نیز به‌طور کامل تخریب شده‌اند و در مجموع ۳۰ هزار نفر از مددجویان آسیب دیده‌اند.

آسیب به ۲۷ مرکز نگهداری بهزیستی

حسینی گفت: در حال حاضر ۵ هزار مرکز در کشور وجود دارد که به‌صورت‌های مختلف از مددجویان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و بیماران اعصاب و روان نگهداری می‌کنند و در جریان جنگ ۲۷ مرکز دچار آسیب شدند.برای پیشگیری از آسیب بیش از ۱۸۰ مرکز جابه‌جا شد همچنین بیش از ۳۰ هزار نفر در قالب رویکرد خانواده‌محوری، جابه‌جایی و ترخیص به مناطق امن منتقل شدند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای رسیدگی به مراکز و افراد آسیب‌دیده، کمیته بحران فعال شده است که به‌صورت ویژه وضعیت این افراد را پیگیری می‌کند. بخشی از این رسیدگی‌ها به‌صورت فوری توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود و بخشی دیگر از جمله در حوزه منازل مسکونی به بنیاد مسکن در استان‌ها و شهرداری در تهران واگذار شده است.

حسینی درباره تأمین مایحتاج مراکز نیز گفت: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، کمیته بحران از پیش تدابیر لازم را اتخاذ کرد و حتی پیش از آغاز جنگ اقدامات آغاز شد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات، تأمین اقلام غذایی، دارو، سوخت و انرژی مراکز شبانه‌روزی بود و خوشبختانه در طول جنگ تاکنون هیچ کمبودی در این زمینه‌ها نداشتیم.

وی تأکید کرد: در کنار دفاع جانانه نیروهای مسلح و حضور شبانه مردم در خیابان‌ها ما شاهد تلاش مسئولان نهادهای دولتی، حمایتی و انقلابی بودیم در طول ۳۵ روز جنگ نابرابر و شدید ایران با دو ارتش قدرتمند جهان حتی یک روز هم صف‌های غیرعادی برای تأمین سوخت، نان و اقلام غذایی مشاهده نشد و این وضعیت در مراکز بهزیستی نیز صادق بود.

توزیع ۲۲۶ هزار بسته معیشتی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات حمایتی افزود: ۲۲۶ هزار بسته معیشتی با کمک خیران میان نیازمندان توزیع شد، به ۱۰ هزار نفر در حوزه درمان کمک شده و ۵۹ هزار دست البسه نیز توزیع شده است. همچنین در زمینه تعمیر و تأمین مسکن، ۵۴۷ مورد با مشارکت خیرین انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار گروه داوطلب در کشور فعال هستند که در حوزه‌هایی مانند آموزش تاب‌آوری، تأمین دارو و درمان، مشاوره حضوری و غیرحضوری در قالب تیم‌های محب، CBR، همیاران سلامت روانی-اجتماعی و همیاران زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند.

حسینی با اشاره به مأموریت‌های سازمان بهزیستی تصریح کرد: یکی از کارکردهای اصلی بهزیستی به‌عنوان یک سازمان حمایتی، کارکرد حفاظتی و صیانت از جامعه، مناطق و افراد در معرض آسیب است به‌گونه‌ای که افراد در معرض آسیب دچار آسیب نشوند و افرادی که آسیب دیده‌اند از شرایط سخت خارج شوند این وظیفه در شرایط بحران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، ۷۰ دستورالعمل برای مراکز بهزیستی ارسال شد تا بدانند در شرایط بحران و پس از آن چه اقداماتی باید انجام دهند تا حفاظت و صیانت به‌درستی محقق شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: گروه تولید محتوای این سازمان بیش از ۴۶ هزار محتوای آموزشی برای عموم مردم تولید کرده‌اند تا نحوه رفتار در شرایط بحران را آموزش دهند. همچنین دو خط تلفنی ۱۴۸۰ (صدای مشاور) و ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) به‌صورت فعال در خدمت مردم هستند.

وی گفت: سامانه صدای مشاور تاکنون بیش از ۹۵ هزار خدمت رایگان، شبانه‌روزی و تخصصی مشاوره روانشناختی ارائه داده و اورژانس اجتماعی نیز به ۵۰ هزار تماس پاسخ داده و ۱۲ هزار عملیات میدانی انجام داده است که ۳ هزار مورد از این عملیات‌ها مربوط به شرایط جنگ بوده است.

حسینی در پایان تأکید کرد: ما در کنار مردم بوده‌ایم و با قدرت در کنار آنها خواهیم ماند.