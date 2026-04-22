به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سی و چهارمین نشست شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور امروز با حضور سید جواد حسینی رئیس این سازمان و معاونان برگزار شد.
حسینی در این نشست با تأکید بر ضرورت آمادگی مدیران در شرایط مختلف گفت: معاونان سازمان باید با در نظر گرفتن سه سناریو نه جنگ و نه صلح، توافق با حفظ عزت و بدترین سناریو یعنی جنگ برای مجموعههای خود برنامهریزی کنند تا دچار غافلگیری نشوند چرا که برنامهریزی به معنای پیشگیری از غافلگیری است.
وی در ادامه با اشاره به مباحث جامعهشناسی جنگ اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، تفاوت جنگهای امروز با گذشته است بهگونهای که دیگر تسلط سرزمینی معیار اصلی نیست و این پرسش مطرح میشود که پیروز و شکستخورده جنگ چه کسی است.
حسینی با بیان اینکه اندیشمندان ۶ شاخص برای ارزیابی جنگها مطرح میکنند، افزود: نخست، اهداف آغازکننده جنگ و میزان تحقق آنها. دوم، نسبت هزینه به فایده. سوم، پایداری و دوام نتایج و بازدارندگی. چهارم، میزان پایبندی به قواعد اخلاقی و بینالمللی. پنجم، روایت داخلی و بینالمللی از جنگ در افکار عمومی و ششم، میزان همگرایی یا واگرایی مردم نسبت به جنگ، نیروهای مسلح و دولت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اگر از دو شاخص پایانی به موضوع نگاه کنیم، روایت غالب در سطح جهانی نشان میدهد که آمریکا در این جنگها با شکست مواجه شده است چراکه نهتنها مردم این کشور از تداوم جنگ حمایت نکردهاند بلکه با حضور در خیابانها نسبت به سیاستهای جنگطلبانه اعتراض کردهاند و نظرسنجیها نیز از افت حدود ۶۰ درصدی محبوبیت دونالد ترامپ حکایت دارد. در مقابل در ایران هر نظرسنجی که انجام شود، افزایش محبوبیت نیروهای مسلح و پس از آن خدمتگزاران دولت مشاهده میشود و منزلت نیروهای مسلح نسبت به پیش از جنگ ارتقا یافته است.
حسینی با اشاره به جنگهای اخیر افزود: در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اهداف طرف مقابل محقق نشده و در مقابل، عزت و اقتدار ایران افزایش یافته و مردم نیز همراهی قابل توجهی داشتهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاههای نظری در حوزه جنگ گفت: مارگارت مکمیلان از چهرههای شناختهشده در این حوزه در کتاب «جنگ چگونه ما را تغییر میدهد» عنوان میکند که جنگ در برخی شرایط میتواند انرژی اجتماعی ایجاد کرده و فرصتهایی را رقم بزند که در شرایط عادی امکانپذیر نیست و برخی تحولات بزرگ نیز حاصل همین شرایط هستند.
رشد ۳۸۰ درصدی مشارکت مردم با بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: جنگها میتوانند به نمادهایی از فرهنگ، هویت، وفاق، همبستگی و یکپارچگی اجتماعی تبدیل شوند همچنین بر اساس نظریه سازمانهای تابآور که توسط مارک ساچمن مطرح شده در دوران جنگ مشروعیت سازمانها افزایش مییابد چراکه ارتباط آنها با مردم بیشتر شده و از مرزهای بروکراتیک عبور میکنند. این شرایط منجر به افزایش مشارکت اجتماعی نیز میشود بهگونهای که در دوره ۴۰ روزه جنگ، شاهد رشد ۳۸۰ درصدی مشارکت مردم در فعالیتهای بهزیستی بودهایم که این امر یک فرصت مهم به شمار میرود.
حسینی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای اجتماعی گفت: ۵۳ روز حضور مستمر مردم در خیابانها حتی در شرایط بمباران از جمله موارد کمنظیر پس از انقلاب اسلامی است که نوعی مشارکت نمادین را به نمایش گذاشت. در همین ایام، در سازمان بهزیستی شاهد بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مشارکت نقدی و غیرنقدی مردم بودهایم که بیانگر سطح بالای همبستگی اجتماعی است. این همگرایی ایجاد شده در جامعه، یک فرصت استثنایی است و هرگونه خدشه به آن اقدامی در جهت تضعیف سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
وی در پایان با اشاره به افزایش همگرایی میان دستگاهها و سازمانها گفت: در این دوره، همکاری و همگرایی بین سازمانها نیز افزایش یافته است و باید از این ظرفیت بهخوبی صیانت و بهرهبرداری شود.
در ادامه نشست شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور، موارد مطرحشده در جلسه پیشین و روند پیگیریها برای عملیاتی شدن آنها مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مهمی از جمله وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی، توسعه زیرساختها، بررسی خسارات جنگ و اقدامات اطلاعرسانی سازمان مطرح شد.
پیگیری تبدیل وضعیت استخدام نیروهای اورژانس اجتماعی
در بخش نخست، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در همین زمینه سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۸۵۴ نیروی خرید خدمات در اورژانس اجتماعی فعالیت دارند و تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی، شیرخوارگاهها و صدای مشاور ۱۴۸۰ در دستور پیگیری قرار دارد. مذاکرات لازم با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در حال انجام است و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه، امسال میتواند سال خوبی برای نیروهای شرکتی باشد.
وی همچنین از پیگیری برای تأمین خودروی اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: برای تأمین ۲۹ دستگاه آمبولانس، پیشفاکتور از ایران خودرو دریافت شده است.
در ادامه این نشست، مقرر شد لایحه تقویت اورژانس اجتماعی تدوین و تا ۲۵ اردیبهشتماه برای ارائه به دولت آماده شود.
در بخش دیگری از جلسه، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی به تشریح آخرین وضعیت نصب پنلهای خورشیدی در مراکز این سازمان پرداخت و اعلام کرد: اعتبار اشتغال بهزیستی از ۱۰ همت به ۲۴ همت افزایش یافته و از این منظر، سازمان بهزیستی در زمره دستگاههای برتر قرار دارد.
آسیب حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی جنگ به بهزیستی
همچنین موضوع تهیه شناسنامه آسیبهای وارد شده به مساکن و مشاغل در جریان جنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه، ناصر عنایت مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: تعداد شهدای کارمند و جمعیت هدف ۱۷ نفر و تعداد مجروحان ۱۶ نفر بوده است.
وی با اشاره به خسارات وارده افزود: هزینه آسیب به مراکز و مؤسسات بهزیستی حدود ۱۹۴ میلیارد تومان برآورد شده است. بیشترین آسیبها نیز در استانهای البرز (۶ مورد)، کردستان (۱۵ مورد)، کرمانشاه (۱۷ مورد)، اصفهان (۱۱ مورد) و تهران (۱۲ مورد) گزارش شده است. همچنین ۱۷۳۵ واحد مسکونی مددجویان آسیب دیده که از این تعداد، ۸۲ مورد بیش از ۸۰ درصد تخریب داشتهاند.
عنایت ادامه داد: در حوزه اشتغال نیز ۲۹۷۵ طرح دچار آسیب شدهاند که از این میان، ۶۳۵ واحد بیش از ۵۰ درصد تخریب شدهاند.
در ادامه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قرار گرفتن در دهه کرامت تأکید کرد: در روز میلاد امام رضا(ع)، از خانوادههای شهدا و جانبازان برای تکریم دعوت به عمل آید.
وی با تأکید بر ضرورت اقدامات جبرانی افزود: اکنون اطلاعات دقیقی از تعداد مراکز و منازل آسیبدیده در اختیار داریم و از این مرحله به بعد باید بر مداخلات مؤثر در حوزه مشاغل، مراکز و مسکنهای آسیبدیده تمرکز کنیم. تا کنون ۱۲۰۰ واحد از منازل آسیبدیده با مشارکت مردم تعمیر شده است.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع اطلاعرسانی و تولید محتوا در ایام جنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، موسوی چلک گفت: راهنمای عمل برای مراکز تهیه شده و تولیدات متعددی انجام شده است که با استقبال خوبی نیز همراه بوده و بیش از ۷۰ دستورالعمل در این حوزه تولید و بهروزرسانی شده است.
همچنین سعید خادمی مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، در این نشست اعلام کرد: در پویش کنار مردم با وجود محدودیتهای اطلاعرسانی در فضای مجازی، ۳ هزار اثر دریافت شده است. در فاز دوم این پویش از جامعه هدف و مددجویان خواسته شد تصاویر حضور خود در تجمعات شبانه را ارسال کنند.
خادمی در ادامه به اقدامات رسانهای سازمان در جریان جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۳۷۶۴ عنوان خبر، تولید محتوای چهارزبانه، ۵۲۷ گزارش تصویری، ۱۲۵ فیلم و موشن، ۲۵۰۰ تولید خبر و محتوا در فضای مجازی و ۷۰ مصاحبه با رسانهها انجام شده است.
نظر شما