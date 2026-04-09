توزیع ۵۶ هزار قرص نان رایگان در مناطق کم برخوردار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر گلمحمدی با بیان اینکه با همت نانوایان، اعضای اتحادیه و مشارکت خیرین، در روزهای اخیر بیش از ۵۶ هزار قرص نان رایگان تهیه و در اختیار اقشار کمبرخوردار قرار گرفته است، اظهار کرد: حدود ۳۲ خانواده نیز در نوبت دریافت نان قرار دارند و برای آنها بیش از هزار قرص نان تامین و توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اتحادیه نانوایان این است که تا پایان جنگ، روند توزیع نان رایگان برای خانوادههای نیازمند شهر همدان ادامه یابد، افزود: این طرح خیرخواهانه با همراهی کامل نانوایان، اتحادیه و خیرین در حال اجراست و آمادگی وجود دارد که در شرایط کنونی، نان رایگان به شهروندان ساکن محلات کمبرخوردار که توان تأمین نان روزانه را ندارند ارائه شود.
رئیس اتحادیه نانوایان شهر همدان درباره نحوه ثبتنام برای دریافت نان رایگان ادامه داد: شهروندان کمبرخوردار میتوانند همهروزه بهجز روزهای تعطیل، از ساعت ۹ تا ۱۲ با شماره ۳۲۵۳۱۴۴۷ تماس بگیرند و پس از بررسی وضعیت اقتصادی، این افراد به نانواییهای مشارکتکننده معرفی میشوند تا نان مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی افزود: خیرین نیز در قالب این پویش همکاری چشمگیری داشتند بهعنوان مثال برخی افراد به مناسبت سالگرد درگذشت عزیزان خود مبالغی را برای خرید نان پرداخت میکنند که مستقیماً به حساب نانوایی واریز شده و افراد نیازمند برای مدت معین مثلا ۱۰ روز از همان نانوایی نان رایگان دریافت میکنند.
گلمحمدی با بیان اینکه اطلاعات خانوادههای نیازمند و خیرین محرمانه باقی میماند و فرآیند تنها از طریق اتحادیه مدیریت میشود، ادامه داد: همچنین تاکنون حدود ۲۶ نانوایی، عمدتاً در مناطق کمبرخوردار، در این طرح مشارکت داشتهاند.
