به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی از برگزاری آیین بزرگداشت شهید دکتر علی لاریجانی در شهر ساری خبر داد و اظهار کرد: این مراسم در راستای تکریم مقام والای این شهید و پاسداشت مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی‌های وی در عرصه‌های میدانی و دیپلماسی برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر تأثیرگذاری شهدای عالی‌رتبه در تحولات جامعه افزود: پاسداشت این شهید، پاسداشت اندیشه، فضیلت و روحیه ایثار در جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و بیداری در میان آحاد مردم باشد.

استاندار مازندران با اشاره به جایگاه این شهید در میان مردم استان، تصریح کرد: این آیین با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این مراسم در میدان امام حسین (ع) شهر ساری و از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.