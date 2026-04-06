محور ساری - کیاسر - سمنان به دلیل بارش برف مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد: به دلیل بارش شدید برف، کولاک و کاهش دید افقی، محور ساری – کیاسر – سمنان و بالعکس از ساعت ۱۹ تا اطلاع ثانوی مسدود شده است و این تصمیم پس از هماهنگی با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فرماندهی انتظامی استان گرفته شده است تا ایمنی کاربران جاده‌ای تأمین شود.

وی افزود: رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سوادکوه برای تردد استفاده کنند و از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند. رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس راه در شرایط جوی نامساعد ضروری است.

پلیس راه مازندران تأکید کرد: مدیریت ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای اولویت اصلی در این شرایط است و رانندگان باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند.