  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

محور ساری - کیاسر - سمنان به دلیل بارش برف مسدود شد

محور ساری - کیاسر - سمنان به دلیل بارش برف مسدود شد

ساری - رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور ساری -کیاسر - سمنان و بالعکس به علت کولاک و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین سوادکوه استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد: به دلیل بارش شدید برف، کولاک و کاهش دید افقی، محور ساری – کیاسر – سمنان و بالعکس از ساعت ۱۹ تا اطلاع ثانوی مسدود شده است و این تصمیم پس از هماهنگی با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فرماندهی انتظامی استان گرفته شده است تا ایمنی کاربران جاده‌ای تأمین شود.

وی افزود: رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سوادکوه برای تردد استفاده کنند و از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند. رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس راه در شرایط جوی نامساعد ضروری است.

پلیس راه مازندران تأکید کرد: مدیریت ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای اولویت اصلی در این شرایط است و رانندگان باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

کد مطلب 6793502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها