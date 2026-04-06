معامله مثبت ۹۴ درصد صندوق های طلا و کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان می‌دهد در معاملات امروز، ارزش معاملات ETFs به ۲۳.۵ همت رسید که ۱۷.۷ همت آن را ارزش معامله صندوق‌های درآمد ثابت و ۵.۸ همت آن را ارزش معامله صندوق‌های کالایی تشکیل می‌دهد.

در روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت ۱۷۷،۴۱۷ و ارزش خالص خرید حقیقی‌ها مثبت ۷۲۸ میلیارد ریال بوده است.

ارزش معاملات صندوق‌های طلا ۴۵،۰۶۳، نقره ۱،۴۳۸، انرژی ۹،۹۱۴ و کشاورزی ۱،۲۹۵ میلیارد ریال بوده است. در معاملات امروز صندوق‌های کالایی، برای هشتمین روز متوالی ورود پول حقیقی به صندوق‌های نقره را شاهدیم و این کمیت در صندوق‌های انرژی نیز برای پنجمین روز متوالی مثبت و معادل ۸۹۳ میلیارد ریال بوده است.

ارزش معاملات صندوق‌های با پشتوانه کالای کشاورزی نیز با رشد ۵۰ درصدی نسبت به دیروز رکورد جدیدی را به ثبت رساند.