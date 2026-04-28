به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس، ارزش معاملات صندوقهای قابل معامله در دادوستدهای روز دوشنبه به ۴۷.۴ همت رسید که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ محسوب میشود. از این میزان، ۲۵ همت مربوط به صندوقهای درآمد ثابت و حدود ۲۲.۴ همت به صندوقهای کالایی اختصاص یافت.
بر اساس این گزارش، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله در این مدت ۲۵۰ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال و خالص خرید حقیقیها در این صندوقها منفی ۳۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال ثبت شد.
در بخش کالامحور، ارزش معاملات صندوقهای طلا ۱۹۰ هزار و ۴۳۲، نقره ۷ هزار و ۷۴۲، انرژی ۱۹ هزار و ۲۳۱ و کشاورزی ۶ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال گزارش شد. با این سطح از معاملات، رکورد دادوستد صندوقهای طلا، انرژی و زعفران شکسته شد و حقیقیها تنها در صندوقهای طلا ۳۵ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال ورود پول ثبت کردند.
این تحولات باعث شد رکورد ورود پول حقیقیها به صندوقهای کالایی در دوره آغاز جنگ نیز شکسته شود و به حدود مثبت ۴ همت برسد. با توجه به خروج ۱۰ همتی نقدینگی حقیقیها از این صندوقها طی این دوره، تنها در یک روز حدود ۴۰ درصد از پول خارجشده به صندوقهای کالایی بازگشته است.
