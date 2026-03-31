به گزارش خبرنگار مهر، گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان میدهد در معاملات روز دوشنبه ۱۰ فروردین، همانند روزهای گذشته، ورود پول حقیقیها به صندوقهای درآمد ثابت به ثبت رسیده است. این روند موجب شده خالص خرید سهامداران حقیقی در بازار از ابتدای بازگشایی آن پس از جنگ تاکنون به مثبت ۴.۶ همت برسد.
ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری در روز دوشنبه ۱۰ فروردین، ۱۷.۲ همت بوده است. در صندوقهای درآمد ثابت، ارزش معاملات ۱۲۸,۴۵۲ میلیارد ریال و ارزش خالص خرید حقیقیها ۱۷,۲۴۲ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
همچنین ارزش معاملات صندوقهای طلا ۳۷,۳۶۸ میلیارد ریال، صندوق نقره ۱,۶۸۰ میلیارد ریال، صندوق انرژی ۳,۷۲۵ میلیارد ریال و صندوق کشاورزی ۸۲۷ میلیارد ریال در روز گذشته ثبت شده است.
در صندوقهای کالایی نیز در این مدت، خالص خرید حقیقیها منفی ۶۱۳ میلیارد ریال بوده است. ارزش معاملات صندوقهای انرژی ۳.۲ برابر شده و برای چهارمین روز متوالی شاهد ورود پول حقیقیها به صندوقهای نقره بودیم.
