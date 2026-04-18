به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس، ارزش معاملات انواع صندوقهای قابل معامله در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۲۴.۷ همت رسید که از این رقم، حدود ۱۷ همت مربوط به صندوقهای درآمد ثابت و بیش از ۷.۷ همت متعلق به صندوقهای کالایی بوده است.
بر اساس این گزارش، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت در روز چهارشنبه ۱۶۹ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال ثبت شده و خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها به رقم مثبت ۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال رسیده است.
ارزش معاملات صندوقهای طلا در این روز ۶۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال، نقره یکهزار و ۸۷۸ میلیارد ریال، انرژی ۱۱ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال و کشاورزی ۵۴۶ میلیارد ریال اعلام شده است. همچنین برای چهاردهمین روز متوالی، خالص خرید حقیقیها در صندوقهای نقره مثبت بوده و به ۳۴۶ میلیارد ریال رسیده است. مجموع خالص خرید حقیقیها در تمام صندوقهای کالایی ETF در این روز معادل منفی ۳۵۲ میلیارد ریال ثبت شده است.
این گزارش تأکید میکند جریان ورود پول حقیقی به بازار، بهویژه در صندوقهای کمریسکتر مانند درآمد ثابت، همچنان ادامه دارد و مجموع خالص خرید حقیقیها از ابتدای دوره بررسیشده تاکنون به رقم ۹۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال رسیده است.
