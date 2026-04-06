به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمتالله باقری شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی اربعین رهبر شهید انقلاب ضمن تسلیت شهادت قائد امت و شهدای جنگ تحمیلی، اظهار داشت: مردم استان در ایام جنگ تحمیلی اخیر بهخوبی میدانداری کردند و یکی از استانهای برتر کشور در حوزههای مردمی است.
وی گفت: مجموعه دولت و سپاه و دستگاههای خدمترسان در این ایام همکاری، همراهی و تعامل ویژهای با یکدیگر تحت رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان داشتند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تصریح کرد: اختیارات خوبی به استانداران تفویض شده است و استان لرستان نیز در ۳۸ روزه گذشته در کشور خوش درخشیده است.
سردار باقری با بیان اینکه جنگ، سرمایه اجتماعی ما را به خود ما بازگرداند، گفت: دشمن آنچه را که به خیال خودش گرفته بود در این جنگ به ما برگرداند و امروز شاهد وحدت و انسجام مردم در خیابانها هستیم.
وی بیان داشت: برای برگزاری مراسم گرامیداشت اربعین امام شهید از ظرفیتهای ویژه فرهنگی و سنتی استان از جمله گلمالی و... استفاده شود.
