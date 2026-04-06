جنگ رمضان ۲.۱ همت به برق تهران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بکلو، شامگاه سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از وارد آمدن بیش از ۲.۱ همت خسارت به شبکه برق شهرستانهای این استان در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
حسنبکلو با اشاره به اینکه استان تهران بیش از سایر مناطق، هدف اصابت پرتابهها به تأسیسات برق قرار گرفته است، اظهار داشت: از آغاز جنگ تا ۱۷ فروردینماه، ۴۷۴ نقطه از شبکه برق شهرستانهای استان تهران در اثر حملات هوایی و بمباران دشمن آسیب دیده است.
وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۲.۱ همت به شبکه برق استان تهران خسارت وارد شده و متأسفانه بیش از ۱۲۴ کیلومتر از شبکه نیز دچار آسیب جدی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر تلاش شبانهروزی نیروهای فنی و اجرایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی نقاط آسیبدیده در کمترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی شدهاند.
