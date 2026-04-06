حمله دوباره به فرودگاه مسافری کاشان؛ لاشه موشک کروز پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز فرودگاه مسافری کاشان برای چندمین بار مورد حمله قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این حمله از سوی متجاوزان آمریکایی صهیونی صورت گرفته است، اظهار کرد در پی این تهاجم بخش‌هایی از فرودگاه دچار آسیب شده است.

صالحی افزود: از ابتدای امسال تاکنون فرودگاه مسافری کاشان در چند نوبت هدف حمله قرار گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان همچنین گفت: صبح امروز مناطقی در مبارکه، نجف‌آباد و اصفهان هدف تعرض قرار گرفتند و امشب نیز مناطقی از اصفهان، نجف‌آباد، نطنز، کوهپایه و جرقویه مورد حمله قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین لاشه یک فروند موشک کروز AGM-158B که در روزهای گذشته مورد هدف قرار گرفته بود، امروز در منطقه برزک کاشان کشف شده است.

