  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۱۰

زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله پهپادی ایران

با وجود سانسور آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران، گزارش های رسانه ای به زخمی شدن ۱۵ تن از این نظامیان در کویت اشاره دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شبکه سی بی اس آمریکا گزارش داد، در جریان حمله پهپادی ایران به پایگاه علی السالم آمریکا در کویت دست کم ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شده اند.

پیشتر نیز پایگاه آمریکایی اینترسپت اعتراف کرد، در جریان حمله ایران علیه یک پایگاه هوایی در عربستان ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند.

در این گزارش آمده است، از ابتدای آغاز جنگ علیه ایران تاکنون صدها آمریکایی در منطقه کشته و زخمی شده اند. این آمار به ۷۵۰ تن نیز می رسد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، آمار مذکور بر اساس بیانیه های فرماندهی مرکزی آمریکا رصد شده و پنتاگون با اعلام آمار رسمی در این خصوص مخالفت می کند.

کد مطلب 6793760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اینا باز فقط زخمی شدن!!! یکی از دلایل پنهان کاری تلفات اینکه مقامات شون نمیذارن ،چون بشدت بد حرص شون در میاد بگن کشته دادیم .کلا تلفات ویرانی ها همه رو سانسور میکنن

