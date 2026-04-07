زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله پهپادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شبکه سی بی اس آمریکا گزارش داد، در جریان حمله پهپادی ایران به پایگاه علی السالم آمریکا در کویت دست کم ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شده اند.

پیشتر نیز پایگاه آمریکایی اینترسپت اعتراف کرد، در جریان حمله ایران علیه یک پایگاه هوایی در عربستان ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند.

در این گزارش آمده است، از ابتدای آغاز جنگ علیه ایران تاکنون صدها آمریکایی در منطقه کشته و زخمی شده اند. این آمار به ۷۵۰ تن نیز می رسد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، آمار مذکور بر اساس بیانیه های فرماندهی مرکزی آمریکا رصد شده و پنتاگون با اعلام آمار رسمی در این خصوص مخالفت می کند.