۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۱۵

هدف قرار گرفتن ۵۰ نقطه در اراضی اشغالی تنها طی ۲۴ ساعت

رسانه های عبری زبان از هدف قرار گرفتن ۵۰ نقطه در سراسر اراضی اشغالی طی ۲۴ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه های عبری زبان اذعان کردند که در جریان حملات موشکی علیه رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت، ۵۰ نقطه در سراسر اراضی اشغالی مورد اصابت قرار گرفته است.

بامداد امروز نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی از رصد شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت منطقه «النقب» در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

به دنبال ورود موشک‌های ایرانی به حریم هوایی این منطقه، آژیرهای هشدار در سراسر جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

طبق گزارش‌های واصله، آژیرهای ممتد در شهرهای «دیمونا»، «بئرالسبع» و «عراد» در جنوب اراضی اشغالی به گوش رسید.

