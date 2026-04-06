  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۱

۶۱ عملیات حزب الله علیه مواضع ارتش صهیونیستی طی ۲۴ ساعت

حزب الله آمار عملیات روز دوشنبه خود علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ عملیات مختلف را علیه مواضع، پایگاه‌ها و شهرک‌های صهیونیست‌نشین به اجرا درآورده است.

حزب‌الله در بیانیه‌های خود اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای انتحاری، تجمعات ارتش رژیم اسرائیل در «شلومی»، «المالکیه»، «حانیتا» و «حولاتا» را هدف قرار داده و برای سومین بار تجمع نظامیان در شهرک «کریات شمونه» را با پهپادهای انتحاری درهم کوبیده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای حزب الله همچنین زیرساخت‌های ارتش رژیم اسرائیل در شهر «صفد»، شهرک «یرؤون»، ثکنه «هونین» و موضع «المرج» را هدف حملات موشکی قرار دادند.

در جبهه جنوب نیز تجمعات دشمن در «مارون الراس» و «عیناتا»، مرابض توپخانه مستحدثه در شهرک «عیتا الشعب» و مواضع توپخانه‌ای شرق شهرک «سعسع» موشک‌باران شدند.

نیروهای مقاومت همچنین اعلام کردند با موشک و پهپادهای انتحاری، به دو تانک مرکاوا و تجمعات ارتش رژیم اسرائیل در تپه «فریز» در شهرک «عیناتا» حمله کردند.

کد مطلب 6793735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      لبنانی های عزیز. دوستان قدیمی ما بودند و هستند . کمکشان کنیم که به استقلال سیاسی برسند و اختیار کشورشان را به دست آورند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها