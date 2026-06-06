به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز کویت، اداره جرایم سایبری وابسته به وزارت کشور کویت با صدور هشداری فوری از همه ساکنان و شهروندان این کشور خواست تا از انتشار، اشتراک‌گذاری یا توزیع هرگونه محتوای مرتبط با موشک‌ها، عملیات نظامی، جنگ‌ یا فعالیت‌های امنیتی از طریق رسانه‌های اجتماعی یا کانال‌های ارتباطی الکترونیکی خودداری کنند.

این اداره تأکید کرد که انتشار چنین محتوایی نقض قوانین کویت است و متخلفان پاسخگو خواهند شد.

این هشدار همچنین شامل اشتراک‌گذاری ویدیوها، عکس‌ها، فایل‌های صوتی یا هرگونه اطلاعاتی است که می‌تواند آنچه کویت مدعی تضعیف امنیت شد را دربر بگبرد.

این در حالیست که روابط عمومی سپاه پیشتر اعلام کرد: به دنبال تجاوز ارتش کودک کش و تروریستی آمریکا به سیریک و جزیره قشم، پایگاه‌های دشمن در منطقه مورد اصابت موشک‌های هوافضا قرار گرفتند.

متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه به شرح زیر است:

۴ فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مقرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناورهای متخلف به عقب برگشتند.

به دنبال این واقعه، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نامهای علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.