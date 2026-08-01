۲۱ هزار زائر اربعین از آذربایجان شرقی راهی مرزهای خروجی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علیاکبری روز شنبه اظهار کرد: طرح اعزام زائران اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تاکنون ۲۱ هزار و ۲۹۶ زائر از طریق ۷۴۱ سفر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی استان به مرزهای خروجی کشور اعزام شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان شرقی با اشاره به نحوه انجام این سفرها گفت: از مجموع سفرهای انجامشده، ۲۷۰ سفر به صورت کاروانی و ۴۷۱ سفر به شکل عادی بوده است.
وی ادامه داد: همچنین از مجموع زائران اعزامشده، ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر در قالب کاروانها و ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر نیز از طریق سفرهای عادی به مرزهای خروجی کشور منتقل شدهاند.
علیاکبری با بیان اینکه مرز مهران همچنان اصلیترین مقصد زائران استان است، گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۵۳۹ نفر از زائران از طریق این مرز اعزام شدهاند.
وی افزود: پس از مهران، مرز خسروی با یک هزار و ۶۶۴ نفر، تمرچین با ۹۰ نفر و باشماق با سه نفر در رتبههای بعدی اعزام زائران قرار دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان شرقی تأکید کرد: ناوگان حملونقل عمومی و نیروهای راهداری استان با آمادگی کامل، خدماترسانی به زائران را تا پایان عملیات اعزام و بازگشت آنان به استان ادامه خواهند داد.
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