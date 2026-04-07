پرسپولیس برای برگزاری لیگ «سند» رو کرد/ تاکید بر مواضع قبلی سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت کنونی جدول مسابقات در شرایطی که ۸ هفته به پایان رقابتها باقی مانده است به هیچوجه نمیتواند معیار و ملاکی برای پیش بینی هفتههای پایانی بدون برگزاری مسابقات باقی مانده لیگ برتر باشد.
زمانی که به تاریخچه رقابتها و همچنین فلسفه برگزاری مسابقات به شکل لیگ مینگریم این موضوع درباره رقابتهای فصل جاری مصداق و قطعیت بیشتری هم مییابد. در کل ادوار لیگ سراسری فوتبال ایران به ویژه در ادوار برگزاری لیگ برتر خلیج فارس سابقه چنین رقابت سنگین و نزدیکی بین تیمها، بینظیر اگر نبوده باشد، کمنظیر است. به همین سبب تا ۱۰ تیم از نظر امتیازی شانس خوبی برای کسب عنوان قهرمانی دارند.
فقط در ارتباط با پرسپولیس بر اساس سوابق، مواردی در تایید این نکته وجود دارد و دیگر باشگاهها نیز حتما چنین تجاربی را پشت سر نهاده اند.
به عنوان نمونه در فصل ۱۴۰۱-۰۲ در هفته ۲۳ رقابتها بود که پرسپولیس نتیجه را به سپاهان، رقیب مستقیم و قدرتمند خود واگذار کرد. پس از این نتیجه بسیاری بر این باور بودند که قهرمانی از کف پرسپولیس پریده است. با این وجود سرخپوشان پس از آن با هدایت یحیی گلمحمدی، ۷ پیروزی پیاپی را در لیگ و ۳ برد پیاپی را در جام حذفی رقم زدند. به این ترتیب سرخپوشان ایران، نه تنها قهرمانی لیگ، که ۳ گانه قهرمانی را نصیب خود و هواداران پرسپولیس نمودند.
فصل پس از آن نیز همه شانس نخست قهرمانی را به تیم دیگری میدادند که در کسب امتیازات هم بسیار موفق بود ولی همه چیز در هفتههای پایانی تغییر کرد. همچنین فراموش نمیکنیم در فصل ۹۵-۹۴ که برانکو ایوانکوویچ هدایت سرخها را بر عهده داشت، پرسپولیس از کورس قهرمانی بازمانده بود ولی در یک سوم پایانی مسابقات به صدر جدول رسید. با این وجود قهرمانی را در هفتههای پایانی تنها به دلیل عدم به روز رسانی مقررات برگزاری مسابقات در امتیاز برابر به استقلال خوزستان که در آن فصل شگفتانگیز ظاهر شده بود واگذار کرد، در حالی که در بازی رو در رو این تیم را مغلوب برتری فنی خود نمود و از این رو در صورت اجرای قوانین کنونی فوتبال ایران در آن فصل میتوانست قهرمان ایران شود.
هرچند با این وصف نیز جابهجایی چندباره صدر جدول در بخش انتهایی لیگ تاییدی بر این حقیقت است که بازیهای باقیمانده تا چه میزان آبستن حوادث، شگفتیهای فوتبالی و جابهجایی در جدول است.
در گذشتهای دورتر و به سال ۱۳۷۴ زمانی که استانکو پابلوکوویچ فقید هدایت پرسپولیس را برعهده گرفته بود تقریبا هیچکس باور نداشت پرسپولیس آن اختلاف امتیاز سنگین تا صدر جدول را نه تنها جبران کند بلکه با اختلاف امتیاز بالا قهرمان شود.
بر اساس این موارد در اعلام نظر و موضع خود به عموم، موضع باشگاه پرسپولیس انتخاب یکی از امکانهای در دسترس برای ادامه برگزاری مسابقات است.
