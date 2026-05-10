۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

استقلال خوزستان محکوم شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاه استقلال خوزستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محسن حسینی از باشگاه یاران سلامت ایرانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۳ میلیون و ۵۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سارا شیربیگی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۳۵۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۶۴ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت شبنم قلمی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱ میلیون و ۱۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

