حساب های بانکی استقلال خوزستان باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، در راستای عبور از چالش‌های مالی سنگین و با تکیه بر پیگیری‌های مستمر مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره باشگاه، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان موفق شد در روز دوشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۵، فرآیند تسویه‌ی کامل بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را به اتمام برساند.

این پرداخت که بالغ بر ۱۹۷ میلیارد ریال است، مربوط به پرونده‌های حقوقی حق بیمه بازیکنان و کادر فنی از سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که مسدود شدن حساب‌های بانکی باشگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی، در ماه‌های اخیر چالش‌های عملیاتی بسیار گسترده‌ای را در مدیریت جریان نقدینگی، دریافت درآمدهای باشگاه و حتی تامین هزینه‌های جاری ایجاد کرده بود.

این موفقیت بزرگ، ثمره‌ی تلاش‌های بی‌وقفه و رویکرد استراتژیک مدیریت و اعضاء هیئت مدیره باشگاه است که شامل موارد زیر است:

۱. پیگیری‌های مداوم و مستقیم بهنام ابوالقاسم‌پور مدیرعامل باشگاه، از طریق رایزنی‌های مستمر با مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان.

۲. بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و تعاملات سازمانی احمد شریف، مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، جهت تسهیل امور کلیدی.

۳. برگزاری نشست‌های راهبردی میان هیئت مدیره و مدیران ارشد باشگاه، با جناب روشنی، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان و معاونین ایشان، که منجر به دریافت قول مساعد جهت رفع محدودیت‌های بانکی شد، که شایسته است از همکاری و حسن توجه مدیران سازمان تأمین اجتماعی تشکر و قدردانی نماییم.

در نهایت، با مساعدت ارزشمند مدیریت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و همکاری مستقیم محسن سیف، مدیرعامل بانک ملی ایران، این مبلغ از محل منابع بانک ملی پرداخت و بلافاصله حساب‌های بانکی باشگاه از مسدودی خارج و جهت عملیات جاری آزاد گردید.