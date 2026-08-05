دهوک برای موفقیت نیاز به زمان دارد/ منتظر تکمیل تیم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در جمع خبرنگاران عراقی و کردی درباره شرایط تیم فوتبال دهوک اظهار داشت: خوشحالم که کارم را در این تیم آغاز کرده‌ام و تمرینات را شروع کرده‌ایم. بازیکنان با انگیزه و تلاش زیادی کار می‌کنند و قرار است چند دیدار دوستانه هم برگزار کنیم تا تیم برای شروع مسابقات آماده شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها چند بازیکن در اختیار داریم و هنوز نفرات زیادی به تیم اضافه نشده‌اند. پیش از این هم گفته بودم که با توجه به شرایط مالی و برنامه‌های باشگاه، بازیکنانی که مدنظر داریم را جذب خواهیم کرد. بازار نقل‌وانتقالات شرایط خاصی دارد و باید بازیکنانی را انتخاب کنیم که بتوانند به تیم کمک کنند.

سرمربی دهوک افزود: امیدوارم بتوانیم چند بازیکن باکیفیت جذب کنیم تا تیم قدرتمندتری داشته باشیم. بازیکنانی که به دهوک می‌آیند باید از نظر فنی و شخصیتی شرایط لازم را داشته باشند و بتوانند در مسیر موفقیت تیم به ما کمک کنند.

گل‌محمدی درباره وضعیت کادر فنی این تیم نیز گفت: از زمانی که کار را آغاز کرده‌ام، دستیارانم در کنارم هستند و تلاش می‌کنیم شرایط را بهتر کنیم. برای تکمیل کادر فنی هم در حال بررسی گزینه‌ها هستیم و اگر شرایط فراهم شود، نفرات دیگری نیز به مجموعه اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هواداران دهوک انتظار موفقیت دارند، خاطرنشان کرد: می‌دانیم که هواداران علاقه زیادی به تیم دارند و از ما انتظار دارند. تلاش می‌کنیم تیمی بسازیم که شایسته حمایت آنها باشد. برای رسیدن به این هدف باید همه بخش‌های باشگاه در کنار هم کار کنند.

سرمربی ایرانی دهوک در پایان گفت: هنوز زمان نیاز داریم تا تیم شکل واقعی خود را پیدا کند. باید بازیکنان جدید جذب شوند، هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم و با برنامه جلو برویم تا بتوانیم در مسابقات عملکرد خوبی داشته باشیم.