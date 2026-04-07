  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۵

نقض توافق امنیتی بغداد-واشنگتن در سایه تجاوزات آمریکا

عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق خواهان بازنگری در روابط بغداد-واشنگتن به دلیل تجاوزات آمریکا علیه این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدی عبدالهادی عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تاکید کرد: آمریکا ۹ بند مهم توافق امنیتی امضا شده با بغداد را نقض کرده است.

وی افزود: این توافق با تجاوزات پی در پی آمریکا علیه مقرهای نیروهای حشد شعبی و دیگر ساختارهای امنیتی عراق با هماهنگی رژیم صهیونیستی نقض شده است.

عبدالهادی تصریح کرد: این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت ملی عراق به شمار می رود و نشان می دهد توافقنامه مذکور تنها روی کاغذ اعتبار دارد. آمریکا به دنبال هدف قرار دادن ثبات امنیتی عراق است. روابط عراق با آمریکا باید تغییر کند و بازنگری در این توافقنامه ضروری است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها