امام جمعه بغداد: نبرد امروز صرفاً نزاع ایران و آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله «سید یاسین موسوی»، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد که تحولات جاری تنها یک درگیری سیاسی میان کشورها نیست، بلکه مرحلهای سرنوشتساز در تاریخ اسلام و مسلمانان به شمار میرود.
وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروهای حشد الشعبی و ارتش عراق، این تحولات را بخشی از پروژهای دانست که هدف از آن ضربه زدن به محور مقاومت و تضعیف هویت اسلامی منطقه است.
آیتالله سید یاسین موسوی در خطبه سیاسی تصریح کرد که شرایط کنونی صرفاً یک منازعه سیاسی یا اختلاف منطقهای نیست، بلکه «هفته ای سرنوشتساز در زندگی اسلام و مسلمانان» محسوب میشود و پیامدهای آن فراتر از مرزهای یک کشور خواهد بود.
وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروهای حشد الشعبی، اعلام کرد این حملات تنها این نیروها را هدف قرار نداده بلکه بخشهایی از ارتش عراق و درواقع ساختار دفاعی این کشور را درمعرض فشار قرار داده است.
امام جمعه بغداد در ادامه به مواضع برخی نهادهای رسمی عراق، از جمله شورای دفاع ملی، اشاره کرد و گفت: «توصیف اقدامات نیروهای آمریکایی به عنوان «دفاع از خود» در واقع نوعی مشروعیتبخشی به حملات خارجی در خاک عراق است.»
به گفته وی، برخی جریانهای سیاسی تلاش میکنند این تحولات را صرفاً به عنوان نزاعی میان ایران و آمریکا یا اسرائیل معرفی کنند و عراق را خارج از این معادله نشان دهند.
آیت الله موسوی این رویکرد را نوعی «بیطرفی ظاهری» دانست و تأکید کرد چنین موضعی در عمل به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای میدان و کنار گذاشتن مسئولیت در قبال تحولات منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر هویت تاریخی و دینی عراق تأکید کرد و گفت این کشور جایگاهی محوری در جهان تشیع دارد؛ چرا که مرقد امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، امام حسین علیهالسلام و شماری از ائمه اطهار علیهمالسلام در این سرزمین قرار دارد و از این رو عراق نقشی مهم در تحولات دینی و سیاسی منطقه ایفا میکند.
امام جمعه بغداد همچنین با اشاره به فتوای مراجع دینی درباره لزوم حمایت از جبهه مقاومت، تصریح کرد : این مسئله صرفاً یک موضوع سیاسی یا ملی نیست، بلکه یک مسئولیت دینی و اعتقادی محسوب میشود.
وی همچنین از موضع دولت عراق در محکوم کردن حملات به برخی پایگاههای آمریکایی و صهیونیستی درمنطقه خلیج فارس انتقاد کرد و گفت این حملات متوجه مراکز نظامی بوده و نه اهداف غیرنظامی.
آیت الله موسوی در همین زمینه رسانههای برخی کشورهای منطقه را به بزرگنمایی و طرح ادعاهای غیرمستند درباره هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی متهم کرد.
امام جمعه بغداد در ادامه به برخی تصمیمات قضایی در عراق اشاره کرد که برای افرادی که در حمله به پایگاههای نظامی خارجی مشارکت داشتهاند؛ حکم اعدام صادر کردهاند.
وی با انتقاد از این تصمیمات، استدلال کرد که برخی از این مراکز از نظر او ماهیت نظامی دارند و نمیتوان آنها را صرفاً نمایندگیهای دیپلماتیک تلقی کرد.
وی نیروهای حشد الشعبی را «مدافعان کرامت عراق» توصیف و تأکید کرد تاریخ درباره نقش آنان در تحولات کنونی قضاوت خواهد کرد؛ همانگونه که از مبارزان قیام ۱۹۲۰ عراق علیه استعمار بریتانیا یاد میشود.
امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به مفاهیم تاریخی و مذهبی در فرهنگ شیعی، تحولات جاری را در چارچوب تقابل تاریخی حق و باطل تحلیل کرد و از مردم خواست دستکم در سطح اجتماعی و رسانهای از نیروهایی که در برابر پروژههای خارجی ایستادهاند؛ حمایت کنند.
آیتالله موسوی در پایان خطبه خود به دیداری که در سال ۲۰۱۱ با شهید «سید حسن نصرالله» پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق داشته اشاره کرد و گفت: در آن دیدار درباره آینده تحولات منطقه گفتوگو شده بود؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد نبردهای امروز امتداد روندی طولانی در تقابل با پروژههای خارجی در منطقه است.
