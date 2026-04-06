حمله آمریکایی - صهیونیستی به مراکز حشد شعبی در عراق 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای حشد العشبی عراق اعلام کردند که دو مرکز وابسته به این نیروها در شهرهای نینوا و صلاح‌الدین امروز دوشنبه هدف تجاوز هوایی هواپیماهای آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

هیئت حشد الشعبی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تجاوز اول علیه مقر اطلاعات تیپ (۲۵) در فرماندهی عملیات نینوا در منطقه الحضر صورت گرفت.

حمله دوم نیز گردان چهارم وابسته به تیپ (۵۲) در فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله را هدف قرار داد. این حمله با ۴ موشک باران هوایی علیه مواضع حشد الشعبی در فرودگاه الحلیوه در شهرستان طوز خورماتو وابسته به شهر صلاح‌الدین انجام شد.

این بیانیه اشاره کرد که این تجاوز هوایی هیچ تلفات انسانی در پی نداشته است.

پنجشنبه گذشته نیز حملاتی علیه گردان چهارم وابسته به تیپ (۱۴) و تیپ (۳۰) در نینوا صورت گرفت. مقاومت عراق عملیات خود را در چارچوب پاسخ به تجاوز مستمر آمریکایی-صهیونیستی به کشورش از زمان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران آغاز کرد.

از سوی دیگر احمد الحمیداوی دبیرکل گردان‌های حزب‌الله در عراق با صدور هشداری شدید گفت: دشمنان بدانند که اگر بخواهند تنگه هرمز را به زور باز کنند، سکوهای نفت یا گاز را نخواهند یافت. وی تأکید کرد که معادله امروز روشن است: یا امنیت برای همه یا ناامنی برای همه.

همزمان با این مواضع، گردان های «اولیاء الدم» نیز تصاویری از عملیات هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را منتشر کرد و بر ادامه عملیات مقاومت اسلامی در پاسخ به این تجاوزات تأکید نمود.