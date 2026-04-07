ژنرال صهیونیست به علت اذعان به قدرت حزب الله توبیخ شد  

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی سرلشکر رافی میلو فرمانده جبهه شمالی ارتش را به دلیل اعترافش در نزد ساکنان شمال سرزمین های اشغالی مبنی بر غافلگیر شدن ارتش اسرائیل از قدرت حزب الله مورد توبیخ قرار داد.

وی در یک جلسه خصوصی در میان شهرک نشینان صهیونیست اذعان کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی از قدرت حزب الله در جنوب لبنان در این جنگ غافلگیر شده است.

رسانه های عبری زبان گزارش دادند که این موضوع در جریان نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی مطرح شده و انتقادات شدیدی علیه فرمانده منطقه شمالی در این رژیم مطرح شده است.

همچنین روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت در این خصوص گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی شریک اصلی کابینه در ایجاد تصویری گمراه کننده در خصوص قدرت حزب الله و خلع سلاح آن به شمار می رود.

در این گزارش با تمسخر اظهارات یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشته شده است، هیچ چیز مانند لاف‌های کودکانه وی که اکنون به دلیل شدت مسخره بودنشان مانند یک کتاب کمیک به نظر می‌رسد شکاف بین جدیت و پوچی را نشان نمی‌دهد.