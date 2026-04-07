به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه های عبری زبان گزارش دادند که در جریان کمین منحصربه فرد رزمندگان حزب الله نزدیک رود لیتانی و مقابل قلعه الشقیف تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست مجبور شدند زیر آتش رزمندگان حزب الله منطقه را ترک کرده و تجهیزات نظامی خود را رها کنند.

شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، این کمین طی روزهای نخست درگیری در زمان پیشروی چتربازهای یگان ۸۹۰ برای اشغال بخش هایی از خاک لبنان و پس از آماده سازی های ۳۶ ساعته انجام شد.

در همین زمان نیروهای حزب الله نظامیان صهیونیست را زیر آتش سنگین حملات موشکی و خمپاره ای خود قرار دادند که نشان می دهد رزمندگان لبنانی تا چه حد میدان را رصد می کنند.