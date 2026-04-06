کمک کارکنان نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان برای بازسازی مدرسه میناب

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح دوشنبه جمع خبرنگاران با تأکید براینکه مدرسه میناب و خون پاک شهدای دانش آموز این مدرسه سندی بر جنایت تروریستی اسرائیل و آمریکا شد، اظهار داشت: حمله به این مدرسه اقدامی ضد انسانی و مغایر با همه اصول حقوق بین الملل است رخدادی که نه تنها وجدان بیدار جهان را جریحهدار کرد بلکه ماهیت کودک کش اسرائیل و آمریکا را برای همگان آشکار ساخت.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: کارکنان اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان نیز با اقدامی داوطلبانه و ارزشمند یک تا پنج روز از حقوق خود را برای کمک به بازسازی مدرسه میناب اختصاص دادند.
وی بیان کرد: این حرکت نماد روشنی از همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تعهد به توسعه فضاهای آموزشی است و نشان میدهد که خانواده نوسازی مدارس در کنار مأموریتهای اجرایی خود نسبت به حمایت از دانشآموزان و مدارس مناطق آسیبدیده نیز احساس مسئولیت جدی دارند.
لکزایی تصریح کرد: بازسازی و احیای فضاهای آموزشی تنها یک فعالیت عمرانی نیست بلکه اقدامی مؤثر در مسیر تقویت عدالت آموزشی و بازگشت امید به محیطهای تحصیلی است.
