۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

کمک کارکنان نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان برای بازسازی مدرسه میناب

زاهدان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: کارکنان این اداره‌کل یک تا پنج روز از حقوق خود را برای بازسازی مدرسه میناب اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی صبح دوشنبه جمع خبرنگاران با تأکید براینکه مدرسه میناب و خون پاک شهدای دانش آموز این مدرسه سندی بر جنایت تروریستی اسرائیل و آمریکا شد، اظهار داشت: حمله به این مدرسه اقدامی ضد انسانی و مغایر با همه اصول حقوق بین الملل است رخدادی که نه تنها وجدان بیدار جهان را جریحه‌دار کرد بلکه ماهیت کودک کش اسرائیل و آمریکا را برای همگان آشکار ساخت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: کارکنان اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان نیز با اقدامی داوطلبانه و ارزشمند یک تا پنج روز از حقوق خود را برای کمک به بازسازی مدرسه میناب اختصاص دادند.

وی بیان کرد: این حرکت نماد روشنی از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد به توسعه فضاهای آموزشی است و نشان می‌دهد که خانواده نوسازی مدارس در کنار مأموریت‌های اجرایی خود نسبت به حمایت از دانش‌آموزان و مدارس مناطق آسیب‌دیده نیز احساس مسئولیت جدی دارند.

لک‌زایی تصریح کرد: بازسازی و احیای فضاهای آموزشی تنها یک فعالیت عمرانی نیست بلکه اقدامی مؤثر در مسیر تقویت عدالت آموزشی و بازگشت امید به محیط‌های تحصیلی است.

