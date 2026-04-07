علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان؛ سکوت در شرایط کنونی خیانت به کشور است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در شرایطی که کشور با تجاوز دشمنان کافر از خارج از ایران درگیر است مفهوم سکوت و بی‌طرفی بیش از هر زمان دیگری مورد بازبینی قرار گرفته است.

سکوتِ چهره‌های اثرگذار جامعه از چهره‌های محبوب هنری و سلبریتی‌ها گرفته تا مراجع علمی و روحانی دیگر یک انتخاب شخصی نیست، بلکه به یک چالش ملی تبدل شده است.

سکوت در برابر بحران‌ها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت راهی برای حفظ امنیت فرد و شخص به نظر برسد، اما در بلندمدت به عنوان نوعی دفاع از منافع شخصی می شود و دیگران را به میر می‌اندازد.

این نوع سکوت، خلا روایت‌های درست را پر می‌کند و فضایی را برای شایعات و بدبینی فراهم می‌آورد که مستقیماً به انسجام اجتماعی و امنیت روانی کشور آسیب می‌زند.

در واقع، وقتی جریان‌های مؤثر جامعه از بیان موضع شفاف خود در لحظات سرنوشت‌ساز خودداری می‌کنند، عملاً قدرت پیش‌برنده جریان‌های منفی را تقویت کرده و از کارکرد رهبری فکری خود باز می‌مانند.

سکوت در برابر ظلم در شرایط جنگی به معنای مشارکت در نابودی ارزش‌های کشور است

مولوی عبدالله حسن زهی، امام جمعه اهل سنت هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سکوت در برابر ظلم، به ویژه در زمانی که کشور در شرایط جنگی و معرض تهدیدات جدی قرار دارد، نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه گاهی به معنای مشارکت در نابودی ارزش‌ها و آینده‌ی ملت می‌شود.

وی با نگاهی عمیق به اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی به ویژه برای تریبون دارن، تأکید کرد: سکوت با معنی از سمت برخی افراد دارای جایگاه در شرایط خاص کشور جایز نیست و در واقع حرام است.

امام جمعه اهل سنت هامون ادامه داد: در دین اسلام، دفاع از کشور و ملت، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است؛ و بار ها به این تاکید شده است.

وی افزود: این دفاع از ارزش ها و خاک وطن، نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح جمعی و ملی نیز باید حفظ شود. اگر کسی بداند که کشورش در معرض خطر است، و نه تنها از دفاع نمی‌کند، بلکه سکوت می‌کند، این سکوت به معنای تسلیم به ظلم و نادیده گرفتن وظیفه‌ اخلاقی است.

مولوی حسن زهی به تاکید کرد: هر کسی که در برابر تهدیدات داخلی و خارجی سکوت می‌کند، چه به صورت کلامی، چه عملی، در واقع به دشمنان کشور کمک می‌کند؛ دفاع از کشور، در اسلام، نه تنها حق، بلکه وظیفه‌ای فرض کفایه است.

امام جمعه اهل سنت هامون بیان کرد: دفاع از کشور، تنها یک امر سیاسی نیست، بلکه یک وظیفه‌ شرعی، اخلاقی و انسانی است.

کشور به منزله مادر و ناموس است

مولوی عبدالصمد کریم زائی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور به منزله مادر و ناموس هست و این مادر همیشه در دل هر ایرانی زنده و واقعی جا دارد.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی و حساس، وقتی دشمنان به تهدید وطن می پردازند، ایرانی واقعی سکوت نمیکند؛ نه به خاطر تهاجم، بلکه به خاطر عشق بی‌پایان به این زمین، این فرهنگ، این تاریخ.

مولوی کریم زائی افزود: سکوت در چنین لحظاتی، بی اعتنایی به خاک وطن است؛ و ایرانی واقعی، هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند.

وی گفت: دفاع از تمامیت ارضی کشور نه فقط یک اصل سیاسی، بلکه یک وظیفه دینی و انسانی است.

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر تاکید کرد: این دفاع، نه فقط با سلاح، بلکه با حضور در میادین و خیابان ها توسط مردم نیز دیده می شود.

وی افزود: هر کسی که در برای دفاع از سرزمین خود ایستاده، نماد اقتدار است و حضورآن‌ها نشانه وحدت است.

مولوی کریم زایی بیان کرد: وقتی مردم ایران در این راه، یک دل، یک هدف، یک آرزو هستند، دشمنان می‌فهمند که این ملت، برای دفاع از کشورشان از هیچ راهی دریغ

نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: حضوراین روزهای مردم در خیابان ها نشانه اقتدار و وحدت این ملت شریف است؛ هر کسی که در خاک ایران ایستاده، یک نماد ایستادگی و وحدت است.

سکوت در شرایط جنگی جز خیانت به کشور معنای دیگری ندارد

مولوی عبدالستار حسین زهی امام جمعه اهل سنت خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: جنگ این روزها که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار آغاز شده است؛ جنگ با یک مذهب و یک قوم نیست بلکه این جنگ علیه تمامیت ارضی ایران است.

مولوی حسین زهی ادامه داد: آمریکا برای دست یافتن به ایران به نابودی زیرساخت ها و مناطق مهم کشور روی آورده است و این نشانه ضعف آن‌ها در جنگ نظامی است.

وی افزود: در این شرایط سکوت از سمت هیچ شخصی جایز نیست؛ از کودک و زن و مرد تا علما و تریبون داران همگی باید برای دفاع از کشورشان تا حد توان حضور داشته باشند.

امام جمعه اهل سنت خاش بیان کرد: سکوت در این شرایط جز خیانت به کشور معنای دیگری ندارد.

وی تاکید کرد: این جنگ تحمیلی جنگ یک مذهب نیست که تنها یک قشر خاص برای دفاع حضور داشته باشند بلکه جنگ با ایران و ایرانی صرف نظر از دین و قوم و مذهب است و همه ما با شاخصه ایرانی برای دفاع از ایران باید وحدت داشته باشیم و ایستادگی کنیم.

مولوی حسین زهی در پایان افزود: مردم ما باید با آگاهی و بصیرت در مقابل دشمن خارجی و گروهک های معاند داخلی هوشیار باشند و به آنها اجازه جولان ندهند.