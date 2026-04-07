سال پایان همکاری با مربیان خارجی هندبال زنان و مردان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون هندبال در سال ۱۴۰۴ با دو مربی خارجی در بخش مردان و زنان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، جهان و انتخابی جهانی، بازیهای کشورهای اسلامی همکاری می کرد اما با پایان یافتن سال این همکاری پایان یافت.

«آنا کریستینا سیائورا» سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان کشورمان که از اواسط شهریورماه به عنوان سرمربی در راس تیم هندبال زنان قرار گرفت و یک قرارداد مشروط بر موفقیت تا دو سال را پیش رو داشت. وی دو ماموریت را در این مدت همراه با بازیکنان سپری کرد. آنا ابتدا همراه با تیم ملی در بازیهای کشورهای اسلامی حاضر شد. سیائورا با تیم زنان در بازیهای اسلامی برای نخستین بار هندبال بانوان ایران را صاحب مدال برنز کرد. مدال برنزی که ارزش بسیاری داشت و اولین مدال رسمی تیم بزرگسالان بانوان در یک رقابت مهم بین المللی بود.

بعد از آن سیائورا همراه با تیم زنان راهی رقابت های قهرمانی جهان شد. در این رویداد تیم هندبال ایران نمایش قابل قبولی را در برابر رقبا از خود نشان داد اما در نهایت باز هم رتبه ای بهتر از سی و یکمی و تکرار جایگاه قبلی را بهمراه نداشت.

با پایان یافتن این دو رویداد در سال ۱۴۰۴ سیائورا رویدادی برای حضور در رقابت های بین المللی همراه تیم زنان ایران نداشت. وی بعد از رقابت های قهرمانی جهان به کشورش بازگشت و به نظر می رسد برنامه ای برای ادامه همکاری با این مربی در دستور کار فدراسیون هندبال قرار ندارد و این همکاری پایان یافته است.

اما « رافائل کاستیلوگویجاسا» سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال مردان بعد از یک سال و ۵ ماه حضور در کشورمان و همراهی تیم ملی در رقابت هایی چون بازیهای کشورهای اسلامی و قهرمانی آسیا و انتخابی جهان به همکاری خود در ایران پایان داد.

کاستیلو که برای دومین بار و بعد از ده سال، مجددا در راس تیم ملی هندبال مردان ایران قرار می گرفت، نتوانست نتایج در خور توجهی را همراه با تیم بدست بیاورد. تیم ملی هندبال مردان ایران، در بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض با شکست برابر امارات به مرحله نیمه نهایی نرسید و از دور مسابقات حذف شد. این حذف تلخ در حالی بود که تیم زنان در این رویداد صاحب نشان برنز شده بود و تیم مردان حتی نتوانست برنز دوره قبل خود را تکرار کند.

شاگردان رافائل کاستیلو بهمن ماه در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی هم نمایش قابل قبولی نداشتند. در این رقابت ها که از همان بازی نخست به دلیل کارشکنی یکی از اصلی ترین بازیکنان اجازه همراهی تیم ملی را از دست داد، شیرازه تیم در یک قرعه سخت مرحله گروهی، برهم خورد. در نهایت تیم ملی در حالیکه تدارکات بسیار خوبی را در تورنمنت ها و رقابت های بین المللی دیده بود، حتی شانس حضور در مرحله دوم و هشت تیم اول آسیا را هم بدست نیاورد.

در نهایت تیم ملی به دلیل شرایط روحی بازیکنان از حضور در آخرین مسابقه قهرمانی آسیا انصراف داد و در رده دوازدهم آسیا قرار گرفت تا یکی از بدترین نتایج تیم در سالهای اخیر ثبت گردد.

قرارداد رافائل کاستیلو در صورت موفقیت در حضور در رقابت های قهرمانی جهان تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا می کرد اما با ناکامی درمسابقات قهرمانی آسیا این همکاری در کمتر از یک سال و نیم پایان یافت.

با پایان یافتن این رقابت ها علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال هم رسما از پایان همکاری این مربی خارجی خبر داد.