«کلاییچ» سرمربی تیم ملی هندبال ایران شد/ سرمربی جدید ۹ تیر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از ماهها رایزنی، بررسی گزینههای مختلف و مذاکرات فشرده، سرانجام تکلیف نیمکت تیم ملی هندبال مردان ایران مشخص شد و یکی از مربیان پرافتخار هندبال کرواسی، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت.
بر اساس توافقات نهایی، قرارداد رسمی «نناد کلاییچ» عصر امروز جمعه پنجم تیرماه با حضور علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون هندبال ایران و غریبنژاد، سفیر ایران در کرواسی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور به امضا رسید. طبق برنامهریزیهای انجام شده، این سرمربی نامآشنای کروات روز سهشنبه ۹ تیرماه برای آغاز رسمی ماموریت خود و در دست گرفتن سکان هدایت تیم ملی، وارد تهران خواهد شد.
کلاییچ که متولد کشور هندبالخیز کرواسی است، کارنامه خیرهکنندهای در دوران بازی خود در رشته به ثبت رسانده و ۶۹ بار پیراهن تیم ملی یوگسلاوی و ۱۴۵ بار نیز لباس کرواسی را بر تن کرده است. او در دوران بازی خود افتخارات بینظیری همچون دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و یک قهرمانی سوپرجام اروپا را تجربه کرده است. با این حال، نقطه عطف کارنامه او در دوران بازیگری، کسب مدال ارزشمند طلای مسابقات هندبال المپیک آتلانتا است؛ کلکسیونی که با دهها جایزه متعدد فردی و تیمی دیگر تکمیل میشود.
این چهره برجسته، مسیر مربیگری حرفهای خود را از سال ۲۰۰۵ به عنوان مربی آغاز کرد. او در ادامه به عنوان سرمربی تیم قدرتمند اچ سی زاگرب کرواسی برگزیده شد و توانست این تیم را ضمن قهرمانی در لیگ کرواسی تا مرحله نیمهنهایی باشگاههای اروپا پیش ببرد.
حضور کلاییچ در قاره کهن (آسیا) نیز با دستاوردهای تاریخی و تحولآفرین همراه بوده است. او در فصل ۱۳-۲۰۱۲ هدایت تیم ملی عربستان را بر عهده گرفت و بهترین عملکرد تاریخ هندبال این کشور در مسابقات قهرمانی جهان را رقم زد. کسب بهترین مقام تیمی در میان کشورهای آسیایی در آن مسابقات و پیروزی تاریخی برابر کره جنوبی برای نخستین بار در تاریخ هندبال عربستان، از شاهکارهای او در این مقطع بود. وی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مجدداً به نیمکت عربستان بازگشت و در سال ۲۰۱۷ مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی در باکو را برای این تیم به ارمغان آورد و مجددا با تیم ملی این کشور با صعود به جمع ۴ تیم برتر آسیا در مسابقات قهرمانی آسیا (۲۰۱۶ بحرین) توانست سهمیه جهانی را کسب و در مسابقات قهرمانی جهان باز هم روی نیمکت این تیم بنشیند.
در رده باشگاهی نیز، این سرمربی کروات در فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۴ با تیم الریان قطر به فینال مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا رسید و عنوان قهرمانی باشگاههای قطر ( قطر کاپ) را کسب کرد. هدایت تیمهای باشگاهی همچون المپیاکوس یونان (۲۱-۲۰۲۰)، العربی کویت (۲۲-۲۰۲۱) و العین امارات (۲۳-۲۰۲۲) از دیگر سوابق او در عرصه باشگاهی به شمار میرود.
نناد کلاییچ دارای لیسانس تربیت بدنی (حرکتشناسی) است، بالاترین مدرک مربیگری جهانی هندبال (A) را در اختیار دارد و به چهار زبان زنده دنیا مسلط است. وی همچنین به عنوان مدرس دورههای مربیگری هندبال فعالیت داشته است.
نظر شما