۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

اسلامی: فرایندهای اجرایی انتخابات شوراها در حال اجراست

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: فرایندهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌صورت دقیق و منظم در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: فرایندهای اجرایی انتخابات به‌صورت دقیق و منظم در حال اجراست. تمامی مراحل مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سطح صف و ستاد با حضور اعضای ستاد مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: دولت لایحه‌ای برای تعویق زمان برگزاری انتخابات ارائه نکرده است. دولت هیچ لایحه‌ای در این باره ارائه نکرده است و امور ستاد انتخابات طبق جدول زمانی مقرر در حال انجام است.

اسلامی خاطرنشان کرد: ستاد انتخابات کشور به‌عنوان مرجع اصلی و رسمی اخبار مرتبط با انتخابات شوراهای اسلامی کشور باید مورد توجه مردم قرار گیرد. همه اخبار مرتبط با انتخابات باید از طریق رسانه ملی و خبرگزاری‌های معتبر دنبال شود.

وی گفت: نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز لازم است برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، به سامانه و پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور مراجعه کنند. انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ شامل انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.

