اهدای خون در استان بوشهر طی روزهای جنگ افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باستین صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم نوع‌دوست استان بوشهر همواره در امور خیر پیشتاز هستند و در زمینه اهدای خون هم شاهد اقدامات خوبی توسط مردم استان هستیم.

وی به اقدامات مردم نوع دوست این استان در روزهای دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونی اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت میزان اهدای خون در استان بوشهر افزایش یافته است.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با بیان اینکه در برخی زمان‌ها در شبکه ملی «خون‌رسان» هم کمک کرده‌ایم افزود: چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط اهدای خون بودند از افزایش ۲ برابری اهدای خون توسط بانوان و رشد چشمگیر در این زمینه خبر داد.