یک «وطن من» متفاوت ببینید!؛ قصه روز دوم حضور در نیروگاه 

به گزارش خبرنگار مهر، علی قمصری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی طی روز دوم حضورش در نیروگاه برق دماوند ضمن انتشار قطعه «وطن من» زندهیاد مشکاتیان دلنوشتهای را منتشر کرد.
علی قمصری نوشت:
«روز دوم حضور در نیروگاه برق
از دیروز به عنوان هنرمندی مستقل، برای جلوگیری از حمله به زیرساختهای ایران، با سازم برای مدتی در نیروگاه برق دماوند (بزرگترین نیروگاه برق منطقه و بزرگترین تأمینکننده برق تهران) مستقر شدهام و مینوازم.
شاید اینکه موسیقی چراغ و نور زندگی انسانهاست در این پویش بتواند مفهومی ملموستر پیدا کند و کمک کند چراغ خانهها روشن بماند.
تلاش دارم با این حرکت، توجهات را به اهمیت حفظ زیرساختهای حیاتی جلب تا در کوران تهدیدهای نظامی چراغ هیچ خانهای خاموش نشود.»
