۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

یک «وطن من» متفاوت ببینید!؛ قصه روز دوم حضور در نیروگاه 

علی قمصری طی روز دوم حضورش در نیروگاه برق دماوند ضمن انتشار قطعه «وطن من» زنده‌یاد مشکاتیان دل‌نوشته‌ای را منتشر کرد.

علی قمصری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی طی روز دوم حضورش در نیروگاه برق دماوند ضمن انتشار قطعه «وطن من» زنده‌یاد مشکاتیان دل‌نوشته‌ای را منتشر کرد.

علی قمصری نوشت:

«روز دوم حضور در نیروگاه برق

از دیروز به عنوان هنرمندی مستقل، برای جلوگیری از حمله به زیرساخت‌های ایران، با سازم برای مدتی در نیروگاه برق دماوند (بزرگ‌ترین نیروگاه برق منطقه و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ برق تهران) مستقر شده‌ام و می‌نوازم.

شاید اینکه موسیقی چراغ و نور زندگی انسان‌هاست در این پویش بتواند مفهومی ملموس‌تر پیدا کند و کمک کند چراغ خانه‌ها روشن بماند.

تلاش دارم با این حرکت، توجهات را به اهمیت حفظ زیرساخت‌های حیاتی جلب تا در کوران تهدیدهای نظامی چراغ هیچ خانه‌ای خاموش نشود.»

کد مطلب 6794070
علیرضا سعیدی

    • یه ایرانی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خیلی حرکت قشنگ وبامعنایی هست دراین روزها که دشمن تهدیدبه بمباران زیرساختها می‌کنه.ویک هنرمندموسیقی اینطور نقش خودراایفامیکنه.به این زیبایی.وبااینکه جان او درخطره امانمیترسه.وشجاعانه می آیینه پای کشورش.درود برشما.این حرکت شما باید الگو باشه برای همه ما..وخسته نباشی وخداقوت به زحمت‌کشان عرصه برق ونیرو.وهمچنین خداقوت به وزیرنیرو.که دراین روزهای سخت پای کار هستند.این پشتکاروتلاش شما ستودنی است.ترامپ هیچ غلطی نمیتونه بکنه.غلطی بکنه.حتما جواب دندان شکنی خواهد گرفت ازمردم ونیروهای مسلح..
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اي خدا … خيلي خيلي صحنه ي زيبايي س كلي دلم گرم شد ، اخه با وجود اين ادم ها كسي مي تونه حرف از نابودي ايران جانمان بزنه؟؟ دمت گرم هنرمند ، عزيز ، ايراني با غيرت ، ساز زندگي ت هميشه كوك ، بماني صد سال براي وطن براي ايراني براي مادرت كه همچين فرزندي تربيت كرده ، دست بوس مادرت هستم

