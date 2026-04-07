به گزارش خبرنگار مهر، علی زندوکیلی خواننده موسیقی ایرانی عصر امروز ۱۸ فروردین با انتشار ویدئو و متنی که از روی ریل‌های راه آهن با اجرای بخش هایی از قطعه ملی میهنی «وطن» تولید شده بود نسبت به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

در یادداشت علی زندوکیلی آمده است:

«تهدید تمدن و فرهنگ و اماکن چندین هزار ساله ما دیگر ربطی به عقیده و سلیقه و دیدگاه و مذهب و انتخاب فردیمان ندارد.

این تصمیم و تهدید ویرانی ایران و ایرانی است ...

جدا از ویرانی زیر ساخت هایمان ...

جدا از کشتار کودکانمان در مدرسه میناب و دیگر کودکان مظلوم

جدا از ویرانی آثار تاریخیمان ...

کشتار و نابودی‌ روح و روانی که دیگر صلابت و سلامتی به همراه نخواهد داشت‌...

ایران جانم، فدای نامت...»