راه اندازی ۸ هنرستان همجوار صنایع در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در اداره کل آموزش و پرورش با تشریح جایگاه برجسته استان در حوزه آموزش، از کسب رتبههای برتر کشوری در زمینههای مختلف خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم، دانشآموزان مستعد، معلمان پرتلاش و حمایت خیرین، اظهار داشت: میانگین سطح سواد همکاران ما در آموزش و پرورش استان بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع به همراه همراهی رسانهها، پایههای موفقیت ما را تشکیل داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه استان در پوشش تحصیلی دانشآموزان بازمانده از تحصیل رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: بیش از ۹۹ درصد دانشآموزان دوره پایه ابتدایی و ۹۲ درصد نوآموزان پیشدبستانی جذب مدارس شدهاند که این رقم در پیشدبستانیها، فاصله قابل توجهی با میانگین ۷۰ درصدی کشور دارد.
شریفی در ادامه به موفقیتهای دانشآموزان استان در آزمونهای کشوری اشاره کرد و گفت: در کنکور سراسری رتبه سوم و در امتحانات نهایی پایه دوازدهم رتبه دوم کشور را کسب کردهایم. همچنین در زمینه تحقیق و پژوهش نیز رتبه دوم کشوری را به دست آوردهایم.
وی یکی از دستاوردهای مهم امسال را هدایت دانشآموزان به سمت رشتههای مهارتی و هنرستانها عنوان کرد و بیان داشت: برای اولین بار در مهرماه گذشته، بیش از ۵۰ درصد دانشآموزان پایه دهم استان به هنرستانها هدایت شدند که این میزان رشد، رتبه اول کشور را برای استان به ارمغان آورد. این اقدام مطابق با اهداف برنامه هفتم توسعه مبنی بر هدایت حداقل ۵۰ درصد دانشآموزان به هنرستانها صورت گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، از راهاندازی هشت هنرستان جوار صنعت در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: این هنرستانها که در حوزههایی چون پلاستیک، سیم و کابل و صنایع دیگر فعالیت میکنند، با همکاری صنایع استان شکل گرفتهاند و ارزشمند هستند.
