قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش در زمینه هدایت و مشاوره دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در رشته‌های مهارتی و هنرستان‌ها، اظهار کرد: هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی، نقش مؤثری در آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار و اشتغال جوانان آینده‌ساز کشور خواهد داشت.

وی از ثبت رکورد هدایت تحصیلی ۵۰ درصد دانش‌آموزان استان سمنان به سمت هنرستان‌ها و مراکز مهارت‌آموزی خبر داد و افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی یکی از رویکردها و سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه سوق دادن دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌ها و مراکز مهارتی به معنای کاهش کیفیت تحصیل یا ارزش مدرک تحصیلی نیست، تصریح کرد: این مراکز در کنار آموزش‌های علمی، مهارت‌های کاری و شغلی مورد نیاز دانش‌آموزان را نیز آموزش می‌دهند.

شریفی با بیان اینکه توسعه رشته‌های مهارتی می‌تواند در کاهش معضل بیکاری در جامعه مؤثر باشد، گفت: آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان را برای ورود به عرصه اشتغال آماده می‌کند و می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود در بازار کار را فراهم سازد.

وی از راه‌اندازی ۱۰۰ رشته جدید در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی در هنرستان‌های استان سمنان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به رشته‌های هنرستانی و توسعه ظرفیت مراکز فنی و مهارتی انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از راه‌اندازی هنرستان‌های همجوار صنعت، هتل‌های گردشگری و مزارع بزرگ کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این رویکرد با هدف پیوند بیشتر آموزش‌های مهارتی با ظرفیت‌های واقعی اقتصادی و شغلی استان دنبال می‌شود.

شریفی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین اهمیت آموزش‌های مهارتی، اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند در تغییر فضای فکری حاکم بر برخی خانواده‌ها درباره هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم و اصلاح نگاه‌های نادرست نسبت به هنرستان‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به وضعیت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم در استان سمنان، افزود: در سال تحصیلی جدید، ۹ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز در پایه نهم تحصیل کردند که برای هشت هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز قبول‌شده در خردادماه، چک‌لیست هدایت تحصیلی صادر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: برای سایر دانش‌آموزان نیز پس از برگزاری امتحانات شهریورماه، چک‌لیست هدایت تحصیلی صادر خواهد شد تا بتوانند سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.