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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

هنرستان‌ها مقصد نیمی از دانش‌آموزان سمنانی؛ ایجاد ۱۰۰رشته مهارتی جدید

هنرستان‌ها مقصد نیمی از دانش‌آموزان سمنانی؛ ایجاد ۱۰۰رشته مهارتی جدید

شاهرود- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به هدایت ۵۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان‌ها، توسعه آموزش‌های مهارتی را سیاستی برای پیوند آموزش با بازار کار عنوان کرد.

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش در زمینه هدایت و مشاوره دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در رشته‌های مهارتی و هنرستان‌ها، اظهار کرد: هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی، نقش مؤثری در آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار و اشتغال جوانان آینده‌ساز کشور خواهد داشت.

وی از ثبت رکورد هدایت تحصیلی ۵۰ درصد دانش‌آموزان استان سمنان به سمت هنرستان‌ها و مراکز مهارت‌آموزی خبر داد و افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی یکی از رویکردها و سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه سوق دادن دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌ها و مراکز مهارتی به معنای کاهش کیفیت تحصیل یا ارزش مدرک تحصیلی نیست، تصریح کرد: این مراکز در کنار آموزش‌های علمی، مهارت‌های کاری و شغلی مورد نیاز دانش‌آموزان را نیز آموزش می‌دهند.

شریفی با بیان اینکه توسعه رشته‌های مهارتی می‌تواند در کاهش معضل بیکاری در جامعه مؤثر باشد، گفت: آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان را برای ورود به عرصه اشتغال آماده می‌کند و می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود در بازار کار را فراهم سازد.

وی از راه‌اندازی ۱۰۰ رشته جدید در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی در هنرستان‌های استان سمنان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به رشته‌های هنرستانی و توسعه ظرفیت مراکز فنی و مهارتی انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از راه‌اندازی هنرستان‌های همجوار صنعت، هتل‌های گردشگری و مزارع بزرگ کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این رویکرد با هدف پیوند بیشتر آموزش‌های مهارتی با ظرفیت‌های واقعی اقتصادی و شغلی استان دنبال می‌شود.

شریفی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین اهمیت آموزش‌های مهارتی، اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند در تغییر فضای فکری حاکم بر برخی خانواده‌ها درباره هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم و اصلاح نگاه‌های نادرست نسبت به هنرستان‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به وضعیت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم در استان سمنان، افزود: در سال تحصیلی جدید، ۹ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز در پایه نهم تحصیل کردند که برای هشت هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز قبول‌شده در خردادماه، چک‌لیست هدایت تحصیلی صادر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: برای سایر دانش‌آموزان نیز پس از برگزاری امتحانات شهریورماه، چک‌لیست هدایت تحصیلی صادر خواهد شد تا بتوانند سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

کد مطلب 6923396

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