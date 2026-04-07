۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

دولت لایحه تعویق برگزاری انتخابات شوراها را به مجلس ارائه می‌دهد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی، قرار است دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که براساس آن برگزاری انتخابات شوراها به تعویق بیافتد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی با اشاره به جلسه هیئت رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصصی، گفت: جلسات کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، قرار است دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم می کند که براساس آن برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ۴۵ روز پس از پایان رسمی جنگ به تعویق بیفتد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این لایحه، دوره جدید شوراها فعالیت خود را ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به طرح مدیریت تنگه هرمز، گفت: در کنار موضوعات جاری، مباحثات پیرامون مدیریت حاکمیتی بر تنگه هرمز نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6794100
زهرا علیدادی

