به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی با اشاره به جلسه هیئت رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصصی، گفت: جلسات کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، قرار است دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم می کند که براساس آن برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ۴۵ روز پس از پایان رسمی جنگ به تعویق بیفتد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این لایحه، دوره جدید شوراها فعالیت خود را ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به طرح مدیریت تنگه هرمز، گفت: در کنار موضوعات جاری، مباحثات پیرامون مدیریت حاکمیتی بر تنگه هرمز نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.