به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو شامگاه چهارشنبه در جریان سفر به سمنان برای شرکت در همایش بزرگداشت شوراهای استان در محل شهرداری سمنان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون انتخابات، توضیح داد: طبق نظر شورای امنیت ملی انتخابات شورای شهر و روستا که اردیبهشت ماه قرار به برگزاری آن بود به تعویق افتاده است.

وی برگزاری انتخابات را منوط به اعلام رسمی پایان جنگ اعلام کرد و افزود: بلافاصله ۶۰ روز بعد آن برگزار خواهد شد.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: برنامه ریزی پیرامون زمان بندی جدید انتخابات نیز منوط به پایان جنگ خواهد بود که از عموم مردم درخواست داریم در شرایط فعلی اولویت را بر حفظ انسجام ملی قرار دهند.

حاجی بگلو با تاکید به اینکه تمرکز باید حفظ وحدت در شرایط جنگی پیش رو باشد، بیان کرد: از مردم در خواست داریم تا اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی ستاد انتخابات مورد پیگیری قرار دهند.

وی از ارائه لایحه‌ای به مجلس پیرامون انتخابات خبر داد و اظهار داشت: طی این لایحه در صورت تصویب، انتخابات شورای شهر و روستا در سال ۱۴۰۷ برگزار می شود.