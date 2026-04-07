تحقق ۷۵.۷ درصد تعهد اشتغال در استان سیستان وبلوچستان

الهنظر شهبخش در گفت و گو با خبرنگار مهر از تعهد اشتغال ۲۴,۳۱۷ نفری استان سیستان و بلوچستان، تاکنون ۱۸,۴۰۸ نفر (۷۵.۷ درصد) در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به فعالیت ۷ کاریابی فعال و معرفی ۱,۱۵۰ جوینده کار به بنگاههای اقتصادی (که منجر به اشتغال ۹۲۰ نفر شد)، از اجرای سه طرح حمایتی به شرح زیر خبر داد:
۱. طرح کارورزی فارغالتحصیلان: پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به کارفرما به مدت سه ماه به ازای هر کارورز.
۲. مشوق بیمهای: پرداخت ۲۰ درصد از سهم کارفرما (معادل ۲۰ درصد از ۳۰ درصد کل حق بیمه) به مدت یک سال برای جذب فارغالتحصیلان کارشناسی و بالاتر.
۳. یارانه دستمزد: پرداخت ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به مدت یک سال برای اشتغال بیکاران واجد شرایط.
وی همچنین از روستاییان، عشایر، قالیبافان، صیادان و بانوان خانهدار خواست تا از بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استفاده کنند که ۷۰ درصد حق بیمه آن توسط دولت پرداخت میشود و با حداقل سابقه ۱۵ سال، مشمول بازنشستگی میشوند.
