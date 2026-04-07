به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر سه شنبه در نشست مسئولان استان با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: مقدمات ورود یک شناور گردشگری مجهز با ظرفیت قابل توجه اقامتی فراهم شده بود و برنامهریزی برای آغاز فعالیت آن پس از نوروز انجام شده بود که شرایط خاص، اجرای آن را به تعویق انداخت.
وی با اشاره به رایزنی با سرمایهگذاران خارجی افزود: طرحهایی برای احداث هتلهای لوکس و مجموعههای چندمنظوره فرهنگی، ورزشی و گردشگری در شرق استان در دست پیگیری است و در صورت تأمین زمین، این پروژهها وارد فاز اجرایی خواهند شد.
استاندار مازندران در ادامه به تحولات حوزه بندری اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات سطح آب دریا و عقبنشینی آن، احداث بندر امیرآباد جدید در فاصلهای ایمن از ساحل در دستور کار قرار گرفته تا زیرساختها با پایداری بیشتری توسعه یابند. همچنین برای تأمین نیازهای نیروگاهی، روشهای جایگزین برای سیستمهای سرمایشی در نظر گرفته شده است.
یونسی رستمی با تأکید بر جوانگرایی در مدیریت استان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسئولیتها به نیروهای بومی و جوان سپرده شده که نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای اجرایی دارند.
وی در بخش آموزش نیز از سیاستهای تشویقی برای ارتقای سطح علمی دانشآموزان خبر داد و بیان کرد: افزایش شاخصهای آموزشی میتواند منجر به تخصیص اعتبارات بیشتر به این حوزه شود.
استاندار مازندران با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان گفت: برنامهای برای معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی در قالب تولیدات رسانهای چندزبانه در حال تدوین است تا زمینه جذب گردشگران خارجی فراهم شود.
ضرورت تحول بخش کشاورزی
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تحول در بخش کشاورزی افزود: حرکت به سمت کشاورزی نوین، کاهش خامفروشی و توسعه صنایع فرآوری از اولویتهاست و حمایتهای لازم از سرمایهگذاران این حوزه انجام خواهد شد.
یونسی رستمی همچنین بر نقش تعاونیها و ایجاد برندهای بومی در افزایش سودآوری کشاورزان تأکید کرد و گفت: عرضه محصولات با هویت مشخص میتواند جایگاه تولیدکنندگان استان را در بازار ارتقا دهد.
وی با اشاره به برنامههای توسعه صنعتی شرق مازندران اظهار داشت: اتصال زیرساختهای حملونقل از جمله شبکه ریلی به بنادر و شهرکهای صنعتی، زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد بود.
استاندار مازندران در پایان از تخصیص اعتبارات قابل توجه در حوزه آب و فاضلاب خبر داد و آموزش و پرورش را زیربنای اصلی پیشرفت و توسعه استان دانست.
نظر شما