به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز فاز مطالعاتی دو پروژه بزرگ آزادراه و راه‌آهن شرق به غرب استان با حمایت ویژه رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: این طرح‌ها تحولی عظیم در حمل‌ونقل مازندران ایجاد خواهند کرد.

استاندار مازندران با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به مازندران، اظهار داشت: طراحی آزادراه شرق به غرب و راه‌آهن شرق به غرب، از جمله طرح‌های کلیدی و راهبردی است که در جریان مذاکرات با پزشکیان، دستور آغاز مطالعات آن صادر شده است. این دو پروژه می‌تواند کریدور شرق به غرب استان را از بند ترافیک و ناکارآمدی خارج کند.

یونسی رستمی با بیان اینکه یک گروه صنعتی برای اجرای مطالعات این طرح اعلام آمادگی کرده است، افزود: جلسات تخصصی مربوطه برگزار شده و امیدواریم تا پایان سال جاری، مطالعات نهایی شود.

وی گفت: با توجه به چالش‌های متعدد در این مسیر استراتژیک، اجرای این طرح‌ها یک ضرورت انکارناپذیر برای استان است.

استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با نهایی شدن مطالعات و آغاز عملیات اجرایی، بخش بزرگی از مشکلات حمل‌ونقل شرق به غرب مازندران برطرف خواهد شد و شاهد تحول چشمگیری در تردد کالا و مسافر خواهیم بود.