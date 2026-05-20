۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

راه‌آهن شرق به غرب مازندران وارد فاز مطالعاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز فاز مطالعاتی دو پروژه بزرگ آزادراه و راه‌آهن شرق به غرب استان با حمایت ویژه رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: این طرح‌ها تحولی عظیم در حمل‌ونقل مازندران ایجاد خواهند کرد.

استاندار مازندران با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به مازندران، اظهار داشت: طراحی آزادراه شرق به غرب و راه‌آهن شرق به غرب، از جمله طرح‌های کلیدی و راهبردی است که در جریان مذاکرات با پزشکیان، دستور آغاز مطالعات آن صادر شده است. این دو پروژه می‌تواند کریدور شرق به غرب استان را از بند ترافیک و ناکارآمدی خارج کند.

یونسی رستمی با بیان اینکه یک گروه صنعتی برای اجرای مطالعات این طرح اعلام آمادگی کرده است، افزود: جلسات تخصصی مربوطه برگزار شده و امیدواریم تا پایان سال جاری، مطالعات نهایی شود.

وی گفت: با توجه به چالش‌های متعدد در این مسیر استراتژیک، اجرای این طرح‌ها یک ضرورت انکارناپذیر برای استان است.

استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با نهایی شدن مطالعات و آغاز عملیات اجرایی، بخش بزرگی از مشکلات حمل‌ونقل شرق به غرب مازندران برطرف خواهد شد و شاهد تحول چشمگیری در تردد کالا و مسافر خواهیم بود.

