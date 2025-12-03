ایرلاین بومی در مازندران ایجاد شود؛ توسعه ناوگان هوایی سبک

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پور فرزانه بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار مازندران بر ضرورت بهره‌گیری از ناوگان سبک، هواپیماهای دوزیست و ظرفیت‌های ویژه استان برای توسعه شبکه پروازی مازندران تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای رفع محدودیت‌های فرودگاه‌های ساری، نوشهر و رامسر خبر داد.

پورفرزانه با تشریح چهار رکن اصلی صنعت هوانوردی شامل ناوگان، فرودگاه، صنایع پشتیبان و نیروی انسانی متخصص، ناوگان هوایی را مهم‌ترین مؤلفه ارائه خدمات هوایی دانست و گفت: مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های ویژه همچون دسترسی به دریا، امکان ایجاد بستر نشست‌وبرخاست هواپیماهای دوزیست و فرصت‌های گسترده گردشگری، قابلیت توسعه پروازهای منطقه‌ای با استفاده از ناوگان سبک و هواپیماهای زیر ۱۹ نفر را دارد.

وی با اشاره به وجود باندهای پروازی کوچک مورد استفاده در عملیات سمپاشی استان طی سالیان گذشته، افزود: این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری از هواپیماهای کوچک مسافربری را فراهم کند و جابه‌جایی هوایی میان استان‌های ساحلی را تسهیل سازد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، افزایش پروازهای فرودگاه‌های ساری، نوشهر و رامسر به مقاصد تهران، مشهد و اصفهان را ضروری دانست.

پورفرزانه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و مسافرپذیری مازندران، استفاده از ناوگان کوچک را راهکاری مؤثر برای جبران کمبود پروازهای منطقه‌ای دانست.

وی اظهار کرد: بهره‌گیری از هواپیماهای سبک می‌تواند شکاف پروازی شهرهای استان را کاهش دهد و دسترسی مردم به مقاصد مهم کشور را افزایش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک شرکت هواپیمایی بومی در استان گفت: تقاضای بالای سفر هوایی در مازندران، ورود سرمایه‌گذاران و ایجاد یک ایرلاین بومی را توجیه‌پذیر کرده و می‌تواند نقش مهمی در تقویت شبکه پروازی استان داشته باشد.

رئیس سازمان هواپیمایی همچنین به برخی چالش‌های زیرساختی از جمله کوتاهی باند در برخی فرودگاه‌ها اشاره کرد و افزود: در صورت رفع این محدودیت‌ها امکان افزایش پرواز با ناوگان بزرگ‌تر نیز وجود خواهد داشت.

بیان چالش‌های هوایی مازندران

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با قدردانی از توجه سازمان هواپیمایی به چالش‌های هوایی استان گفت: همه ظرفیت‌های استانی برای رفع موانع فرودگاه‌های ساری، نوشهر و رامسر به کار گرفته خواهد شد.

وی گفت: با همکاری بخش خصوصی و حمایت معاونت هوانوردی، زمینه افزایش پروازهای استان در آینده نزدیک فراهم می‌شود.

در پایان نشست، مقرر شد شرایط ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه ناوگان سبک و هواپیماهای دوزیست تسهیل شود تا توسعه پروازهای داخلی و منطقه‌ای مازندران شتاب گیرد.