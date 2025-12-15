به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح اهداف این سفر گفت: دعوت رسمی استاندار فرغانه فرصتی ارزشمند برای ما بود تا با همراهی مدیران بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری و همچنین تجار و صادرکنندگان استان، به ازبکستان سفر کنیم. این سفر میتواند نقطه عطفی در توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی میان دو استان باشد.
وی تأکید کرد: ازبکستان یکی از بازارهای هدف صادراتی مازندران محسوب میشود و افزود: در این سفر به دنبال شناسایی ظرفیتهای اقتصادی، ایجاد کارگروههای مشترک در حوزههای کشاورزی، تجارت و گردشگری و همچنین تسهیل مجوزها و استانداردهای مشترک هستیم.
استاندار مازندران با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت ادامه داد: مازندران با برخورداری از امکانات تخصصی و زیرساختهای مناسب، میتواند مقصد مهمی برای سرمایهگذاری مشترک در گردشگری سلامت باشد. از سوی دیگر، استان فرغانه بهعنوان قطب کشاورزی ازبکستان، فرصتهای مناسبی برای همکاری در صنایع تبدیلی غذایی و نساجی فراهم کرده است.
وی همچنین از پیشنهاد ایجاد پایانه مشترک لجستیک در فرغانه خبر داد و گفت: این پایانه میتواند مسیر مستقیمی برای صادرات محصولات مازندران به بازارهای آسیای میانه ایجاد کند و کالاهای ازبکستانی نیز از طریق بندر امیرآباد به خلیج فارس صادر شوند.
رستمی در پایان تصریح کرد: در جریان این سفر، دو توافقنامه همکاری میان استان مازندران و استانهای تاشکند و فرغانه به امضا خواهد رسید که زمینهساز توسعه تجارت، سرمایهگذاری مشترک و گسترش مبادلات اقتصادی میان ایران و ازبکستان خواهد بود.
